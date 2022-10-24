Красные линии Москвы: МИД РФ обвиняет Запад в помощи Украине по созданию "грязной бомбы"

Мария Захарова назвала представителей Запада "контролирующими спонсорами", которые якобы помогают Украине технологиями, и потребовала прекратить измерять "ширину красных линий" Москвы. На обвинения Кремля в Киеве ответили, что Россия умеет говорить только на языке шантажа.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обладает информацию о якобы готовящейся провокации с украинской стороны с использованием ядерной "грязной бомбы". В связи с этим российский дипломат потребовала от союзников Украины, которых она назвала "контролирующими западными спонсорами", прекратить измерять "ширину красных линий" Москвы. Официальное заявление Захаровой опубликовала пресс-служба МИД РФ 24 октября.

По ее словам, Киев готовит провокацию с целью создать мощную антироссийскую кампанию, которая подорвет доверие к Москве и ее партнеров, а также приведет к изоляции России на международной арене. Захарова утверждает, что Украина уже приступила к реализации своих планов, и в этом якобы активно оказывают помощь западные страны.

"В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в г. Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран", — заявила Захарова.

В качестве аргументов дипломат вспомнила выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, что состоялась в феврале этого года. Кроме того Захарова утверждает, что в украинском сегменте Интернета якобы уже тиражировались призывы взорвать "грязную бомбу" в Москве и даже демонстрировали инструкцию по ее сборке.

"Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину "красной линии", — подытожила Захарова.

Реакция представителей западных стран

В свою очередь западные страны обвинили Россию в заговоре с целью использования угрозы применения бомбы с ядерным материалом в качестве предлога для эскалации на Украине. В частности начальник Генштаба Великобритании Тони Радакин в разговоре с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта.

"Военачальники согласились с важностью поддержания открытых каналов связи между Великобританией и Россией, чтобы избежать риска просчетов и облегчить деэскалацию", — говорится в заявлении министерства обороны.

Представители западной дипломатии также прокомментировали обвинения Кремля в адрес Украины. В совместном заявлении министры иностранных дел Франции, Великобритании и США говорится, что все они отвергли эти обвинения и подтвердили свою поддержку Украины.

"Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации", — подчеркнули дипломаты.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 24 октября заявил о том, что Россия собирается обсудить в ООН вопрос о создании Украиной "грязной бомбы". По его словам, Россия обладает конкретными данными, свидетельствующие о том, что украинские специалисты имеют технологии, которые позволяют создать атомную "грязную бомбу".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения Кремля в разработке "грязной бомбы". Политик подчеркнул, что спустя 8 месяцев войны в Украине, Россия может вести диалог со странами цивилизованного Запада только с помощью шантажа.