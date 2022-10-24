Червоні лінії Москви: МЗС РФ звинувачує Захід у допомозі Україні щодо створення "брудної бомби"

Марія Захарова назвала представників Заходу "контролювальними спонсорами", які нібито допомагають Україні технологіями, і вимагала припинити вимірювати "ширину червоних ліній" Москви. На звинувачення Кремля у Києві відповіли, що Росія вміє говорити лише мовою шантажу.

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Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва має інформацію про провокацію, що нібито готується з української сторони з використанням ядерної "брудної бомби". У зв'язку з цим російський дипломат вимагає від союзників України, яких вона назвала "контролювальними західними спонсорами", припинити вимірювати "ширину червоних ліній" Москви. Офіційну заяву Захарової опублікувала пресслужба МЗС РФ 24 жовтня.

За її словами, Київ готує провокацію з метою створити потужну антиросійську кампанію, яка підірве довіру до Москви та її партнерів, а також призведе до ізоляції Росії на міжнародній арені. Захарова стверджує, що Україна вже розпочала реалізацію своїх планів, і в цьому нібито активно надають допомогу західні країни.

"Зокрема, Східному гірничо-збагачувальному комбінату в м. Жовті Води та Інституту ядерних досліджень у Києві поставлено завдання виготовити таку бомбу. Не виключаємо сприяння у вирішенні цього завдання з боку деяких західних країн", — заявила Захарова.

Як аргументи дипломатка згадала виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції, що відбулася в лютому цього року. Крім того, Захарова стверджує, що в українському сегменті інтернету нібито вже тиражувалися заклики підірвати "брудну бомбу" в Москві і навіть демонстрували інструкцію щодо її складання.

"Вимагаємо від київської влади та західних спонсорів, що її контролюють, припинити вживати заходів, які підводять світ до ядерної катастрофи та загрожують життям ні в чому не винних мирних громадян. Небезпечно доводити справу до ескалації. Заходу не слід вимірювати ширину "червоної лінії", — підсумувала Захарова .

Реакція представників західних країн

Водночас західні країни звинуватили Росію в змові з метою використання загрози застосування бомби з ядерним матеріалом як привід для ескалації в Україні. Зокрема начальник Генштабу Великобританії Тоні Радакін у розмові з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим відкинув звинувачення Росії у тому, що Україна планує дії щодо ескалації конфлікту.

"Воєначальники погодилися з важливістю підтримки відкритих каналів зв'язку між Великобританією та Росією, щоб уникнути ризику прорахунків та полегшити деескалацію", — йдеться у заяві міністерства оборони.

Представники західної дипломатії також прокоментували звинувачення Кремля на адресу України. У спільній заяві міністри закордонних справ Франції, Великобританії та США йдеться, що всі вони відкинули ці звинувачення та підтвердили свою підтримку України.

"Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй власній території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", — наголосили дипломати.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров 24 жовтня заявив про те, що Росія збирається обговорити в ООН питання щодо створення Україною "брудної бомби". За його словами, Росія має конкретні дані, які свідчать про те, що українські фахівці мають технології, які дозволяють створити атомну "брудну бомбу".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звинувачення Кремля у розробці "брудної бомби". Політик підкреслив, що через 8 місяців війни в Україні Росія може вести діалог з країнами цивілізованого Заходу лише за допомогою шантажу.