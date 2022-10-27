Обмін розвідданими: голова ЦРУ таємно відвідав Україну на початку жовтня, — CNN

Офіційні особи США впевнені, що ймовірність використання Росією ядерної зброї є найвищою з початку повномасштабної війни 24 лютого.

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Білл Бернс таємно їздив в Україні на початку жовтня на зустріч із президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Про це пише видання CNN із посиланням на свої джерела.

"Знаходячись там, він підтвердив відданість США наданню підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії, включаючи безперервний обмін розвідувальними даними", — зазначило джерело видання.

Щоправда, як повідомляється, подробиці поїздки Бернса джерела відмовилися повідомляти.

У матеріалі сказано, що Бернс приїхав із візитом до Києва на тлі стурбованості Штатів тим, що Росія може використати проти України ядерну зброю. Так, глава ЦРУ публічно заявили, що не вбачають доказів того, що Москва активно готується до такого кроку, проте в американській розвідці впевнені, що ймовірність розвитку такого сценарію є.

Раніше Фокус повідомляв, що США не бачать, щоб РФ готувалася застосувати "брудну бомбу" в Україні. У США також розповіли, чи можливі на цьому етапі переговори між Україною та Росією.

Ще нагадаємо, що влада ФРН надала докладний список військової допомоги Україні. У списку міститься перелік військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів захисту, автотранспорту та витратних матеріалів до нього.

Також повідомлялося, що РФ хоче відправити на війну в Україну покинутих США афганських військовослужбовців. За вербуванням, на думку журналістів, стоїть приватна військова компанія "Вагнер", до лав якої можуть вступити до 15 тисяч екс-бійців спецназу.