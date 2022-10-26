Зброя перемоги: влада ФРН надала докладний список військової допомоги Україні

У списку міститься перелік військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів захисту, автотранспорту та витратних матеріалів до нього.

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Уряд Німеччини продовжує підтримувати українську армію у тісній співпраці зі своїми партнерами та союзниками. На сайті Федерального уряду опубліковано актуальні дані про надання Україні летальної та нелетальної військової допомоги із запасів Бундесверу.

У документі зазначається, що в межах бюджетного процесу на 2022 рік Берлін збільшив кошти на ініціативу модернізації до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти використають насамперед для підтримки України.

"Водночас їх використають для фінансування збільшення обов'язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), із коштів якого, зі свого боку, можуть відшкодувати витрати держав-членів ЄС на послуги з підтримки України", — йдеться у повідомленні.

Озброєння, поставлене з Німеччини в Україну

Військова техніка

5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєзапасом (раніше поставлено 3 одиниці);

14 одиниць САУ PzH 2000 (раніше поставлено 10 одиниць);

2 надводні дрони*;

ЗРК Iris-T SLM*;

30 одиниць ЗСУ GEPARD, зокрема близько 6000 зенітних боєприпасів*;

10 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2*;

7 важких та середніх мостових конструкцій*;

50 бункерних руйнівників;

54 одиниць БТР М113 із озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);

8 мобільних наземних РЛЗ та тепловізійних приладів*;

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування*.

Автотранспорт та витратні матеріали

405 000 сухих пайків на одну особу (EPa);

30 000 боєкомплектів до 40-мм гранатометів*;

100 автоматичних форсунок;

100 автоматичних форсунок;

280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

Паливо дизельне та бензинове*;

10 тонн рідини для авто AdBlue*;

6 пунктів дезактивації вантажних автомобілів HEP 70, включаючи матеріал дезактивації;

10 машин HMMWV (8 носіїв наземних РЛС, 2 носія перешкод/дронів);

30 бронемашин*;

80 пікапів*;

Запчастини до МіГ-29*.

Озброєння та боєприпаси

3000 пострілів Panzerfaust 3 плюс 900 ручок;

14900 протитанкових мін;

500 зенітних ракет STINGER;

2700 зенітних ракет "СТРІЛА";

22 мільйони патронів до пістолетів;

5300 зарядів вибухової речовини;

100 000 метрів детонуючого шнура та 100 000 детонаторів;

350 000 детонаторів;

РЛС виявлення артилерії COBRA*;

4000 зенітних танкових боєприпасів;

53 000 зенітних боєприпасів;

20 лазерних освітлювачів мішеней*;

100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами;

100000 ручних гранат;

10 гармат проти дронів;

14 датчиків та глушників проти дронів;

4 електронні пристрої захисту від дронів;

13500 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм;

6 кулеметів MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин 13500 пострілів 155-мм артилерійських боєприпасів;

6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

8 електронних пристроїв захисту від дронів*;

1 високочастотний пристрій із обладнанням*;

7 глушилок*;

7944 протитанкових гранатометів RGW 90 Matador*.

Амуніція

116 000 курток для холодної погоди;

80 000 термобрюк;

240 тисяч зимових шапок;

200 наметів;

195 електрогенераторів;

28 000 бойових касок;

15 піддонів одягу;

10 000 спальних мішків;

600 стрілецьких окулярів;

1 радіочастотна система;

3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура та переносним обладнанням;

125 біноклів;

353 штуки очок нічного бачення;

38 лазерних далекомірів.

Медицина та харчування

100 000 аптечок*;

67 холодильників для медикаментів;

1200 лікарняних ліжок;

18 піддонів із медикаментами, 60 хірургічних світильників;

захисний одяг; хірургічні маски;

1 польовий госпіталь*;

Медичне приладдя (включаючи рюкзаки, аптечки);

500 штук перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі.

Зірочка (*) — йдеться про постачання із промисловості, що фінансуються за кошти ініціативи з модернізації. Частина постачання пов'язана з ремонтними роботами або виробництво ще не завершена.

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Тевтонська міць. Військова допомога Німеччині Україні у фактах та цифрах

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