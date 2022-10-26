Оружие победы: власти ФРГ предоставили подробный список военной помощи Украине
В списке содержится перечень военной техники, вооружения, боеприпасов, средств защиты, автотранспорта и расходных материалов к нему.
Правительство Германии продолжает поддерживать украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. На сайте Федерального правительства опубликованы актуальные данные о предоставлении Украине летальной и нелетальной военной помощи из запасов Бундесвера.
В документе отмечается, что в рамках бюджетного процесса на 2022 год Берлином были увеличены средства на инициативу по модернизации до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства будут использованы в первую очередь для поддержки Украины.
"В то же время они будут использованы для финансирования увеличения обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из средств которого, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на услуги по поддержке Украины", — говорится в сообщении.
Вооружение, которое поставлено из Германии в Украину
Военная техника
- 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом (ранее поставлены 3 единицы);
- 14 единиц САУ PzH 2000 (ранее поставлено 10 единиц);
- 2 надводных дрона*;
- ЗРК Iris-T SLM*;
- 30 единиц ЗСУ GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов*;
- 10 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2*;
- 7 тяжелых и средних мостовых конструкций*;
- 50 бункерных разрушителей;
- 54 единиц БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией);
- 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов*;
- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования*.
Автотранспорт и расходные материалы
- 405 000 сухих пайков на одного человека (EPa);
- 30 000 боекомплектов к 40-мм гранатометам*;
- 100 автоматических форсунок;
- 100 автоматических форсунок;
- 280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
- 280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
- Топливо дизельное и бензиновое*;
- 10 тонн жидкости для авто AdBlue*;
- 6 пунктов дезактивации грузовых автомобилей HEP 70, включая материал для дезактивации;
- 10 машин HMMWV (8 носителей наземных РЛС, 2 носителя помех/дронов);
- 30 бронемашин*;
- 80 пикапов*;
- Запчасти для МиГ-29*.
Вооружение и боеприпасы
- 3000 выстрелов Panzerfaust 3 плюс 900 рукояток;
- 14 900 противотанковых мин;
- 500 зенитных ракет STINGER;
- 2700 зенитных ракет "СТРЕЛА";
- 22 миллиона патронов к пистолетам;
- 5300 зарядов взрывчатого вещества;
- 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 детонаторов;
- 350 000 детонаторов;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA*;
- 4000 зенитных танковых боеприпасов;
- 53 000 зенитных боеприпасов;
- 20 лазерных осветителей мишеней*;
- 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;
- 100 000 ручных гранат;
- 10 пушек против дронов;
- 14 датчиков и глушителей против дронов;
- 4 электронных устройства защиты от дронов;
- 13 500 артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм;
- 6 пулеметов MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин 13 500 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- 6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 8 электронных устройств защиты от дронов*;
- 1 высокочастотное устройство с оборудованием*;
- 7 глушилок*;
- 7944 противотанковых гранатомета RGW 90 Matador*.
Амуниция
- 116 000 курток для холодной погоды;
- 80 000 термобрюк;
- 240 000 зимних шапок;
- 200 палаток;
- 195 электрогенераторов;
- 28 000 боевых касок;
- 15 поддонов одежды;
- 10 000 спальных мешков;
- 600 стрелковых очков;
- 1 радиочастотная система;
- 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
- 125 биноклей;
- 353 штуки очков ночного видения;
- 38 лазерных дальномеров.
Медицина и питание
- 100 000 аптечек*;
- 67 холодильников для медикаментов;
- 1200 больничных коек;
- 18 поддонов с медикаментами, 60 хирургических светильников;
- защитная одежда, хирургические маски;
- 1 полевой госпиталь*;
- Медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки);
- 500 штук перевязочных материалов для остановки кровотечения.
Звездочка (*) — речь идет о поставках из промышленности, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации. Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено.Важно
Напомним, немецкий президент 25 октября заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине, а именно, поставит две установки MARS, четыре САУ PzH 2000, а также системы ПВО