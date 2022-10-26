Оружие победы: власти ФРГ предоставили подробный список военной помощи Украине

В списке содержится перечень военной техники, вооружения, боеприпасов, средств защиты, автотранспорта и расходных материалов к нему.

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Правительство Германии продолжает поддерживать украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. На сайте Федерального правительства опубликованы актуальные данные о предоставлении Украине летальной и нелетальной военной помощи из запасов Бундесвера.

В документе отмечается, что в рамках бюджетного процесса на 2022 год Берлином были увеличены средства на инициативу по модернизации до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства будут использованы в первую очередь для поддержки Украины.

"В то же время они будут использованы для финансирования увеличения обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из средств которого, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на услуги по поддержке Украины", — говорится в сообщении.

Вооружение, которое поставлено из Германии в Украину

Военная техника

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом (ранее поставлены 3 единицы);

14 единиц САУ PzH 2000 (ранее поставлено 10 единиц);

2 надводных дрона*;

ЗРК Iris-T SLM*;

30 единиц ЗСУ GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов*;

10 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2*;

7 тяжелых и средних мостовых конструкций*;

50 бункерных разрушителей;

54 единиц БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией);

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов*;

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования*.

Автотранспорт и расходные материалы

405 000 сухих пайков на одного человека (EPa);

30 000 боекомплектов к 40-мм гранатометам*;

100 автоматических форсунок;

100 автоматических форсунок;

280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

Топливо дизельное и бензиновое*;

10 тонн жидкости для авто AdBlue*;

6 пунктов дезактивации грузовых автомобилей HEP 70, включая материал для дезактивации;

10 машин HMMWV (8 носителей наземных РЛС, 2 носителя помех/дронов);

30 бронемашин*;

80 пикапов*;

Запчасти для МиГ-29*.

Вооружение и боеприпасы

3000 выстрелов Panzerfaust 3 плюс 900 рукояток;

14 900 противотанковых мин;

500 зенитных ракет STINGER;

2700 зенитных ракет "СТРЕЛА";

22 миллиона патронов к пистолетам;

5300 зарядов взрывчатого вещества;

100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 детонаторов;

350 000 детонаторов;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA*;

4000 зенитных танковых боеприпасов;

53 000 зенитных боеприпасов;

20 лазерных осветителей мишеней*;

100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;

100 000 ручных гранат;

10 пушек против дронов;

14 датчиков и глушителей против дронов;

4 электронных устройства защиты от дронов;

13 500 артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм;

6 пулеметов MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин 13 500 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов;

6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

8 электронных устройств защиты от дронов*;

1 высокочастотное устройство с оборудованием*;

7 глушилок*;

7944 противотанковых гранатомета RGW 90 Matador*.

Амуниция

116 000 курток для холодной погоды;

80 000 термобрюк;

240 000 зимних шапок;

200 палаток;

195 электрогенераторов;

28 000 боевых касок;

15 поддонов одежды;

10 000 спальных мешков;

600 стрелковых очков;

1 радиочастотная система;

3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;

125 биноклей;

353 штуки очков ночного видения;

38 лазерных дальномеров.

Медицина и питание

100 000 аптечек*;

67 холодильников для медикаментов;

1200 больничных коек;

18 поддонов с медикаментами, 60 хирургических светильников;

защитная одежда, хирургические маски;

1 полевой госпиталь*;

Медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки);

500 штук перевязочных материалов для остановки кровотечения.

Звездочка (*) — речь идет о поставках из промышленности, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации. Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено.

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