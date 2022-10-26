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Военный Фокус Российско-украинская война

Оружие победы: власти ФРГ предоставили подробный список военной помощи Украине

PzH 2000
Немецкие САУ PzH 2000

В списке содержится перечень военной техники, вооружения, боеприпасов, средств защиты, автотранспорта и расходных материалов к нему.

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Правительство Германии продолжает поддерживать украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками. На сайте Федерального правительства опубликованы актуальные данные о предоставлении Украине летальной и нелетальной военной помощи из запасов Бундесвера.

В документе отмечается, что в рамках бюджетного процесса на 2022 год Берлином были увеличены средства на инициативу по модернизации до 2 миллиардов евро на 2022 год. Дополнительные средства будут использованы в первую очередь для поддержки Украины.

"В то же время они будут использованы для финансирования увеличения обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира (EPF), из средств которого, в свою очередь, могут быть возмещены расходы государств-членов ЕС на услуги по поддержке Украины", — говорится в сообщении.

Вооружение, которое поставлено из Германии в Украину

Военная техника

  • 5 реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом (ранее поставлены 3 единицы);
  • 14 единиц САУ PzH 2000 (ранее поставлено 10 единиц);
  • 2 надводных дрона*;
  • ЗРК Iris-T SLM*;
  • 30 единиц ЗСУ GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов*;
  • 10 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2*;
  • 7 тяжелых и средних мостовых конструкций*;
  • 50 бункерных разрушителей;
  • 54 единиц БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией);
  • 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов*;
  • 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования*.

Автотранспорт и расходные материалы

  • 405 000 сухих пайков на одного человека (EPa);
  • 30 000 боекомплектов к 40-мм гранатометам*;
  • 100 автоматических форсунок;
  • 100 автоматических форсунок;
  • 280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
  • 280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
  • Топливо дизельное и бензиновое*;
  • 10 тонн жидкости для авто AdBlue*;
  • 6 пунктов дезактивации грузовых автомобилей HEP 70, включая материал для дезактивации;
  • 10 машин HMMWV (8 носителей наземных РЛС, 2 носителя помех/дронов);
  • 30 бронемашин*;
  • 80 пикапов*;
  • Запчасти для МиГ-29*.

Вооружение и боеприпасы

  • 3000 выстрелов Panzerfaust 3 плюс 900 рукояток;
  • 14 900 противотанковых мин;
  • 500 зенитных ракет STINGER;
  • 2700 зенитных ракет "СТРЕЛА";
  • 22 миллиона патронов к пистолетам;
  • 5300 зарядов взрывчатого вещества;
  • 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 детонаторов;
  • 350 000 детонаторов;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA*;
  • 4000 зенитных танковых боеприпасов;
  • 53 000 зенитных боеприпасов;
  • 20 лазерных осветителей мишеней*;
  • 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами;
  • 100 000 ручных гранат;
  • 10 пушек против дронов;
  • 14 датчиков и глушителей против дронов;
  • 4 электронных устройства защиты от дронов;
  • 13 500 артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм;
  • 6 пулеметов MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин 13 500 выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов;
  • 6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 8 электронных устройств защиты от дронов*;
  • 1 высокочастотное устройство с оборудованием*;
  • 7 глушилок*;
  • 7944 противотанковых гранатомета RGW 90 Matador*.

Амуниция

  • 116 000 курток для холодной погоды;
  • 80 000 термобрюк;
  • 240 000 зимних шапок;
  • 200 палаток;
  • 195 электрогенераторов;
  • 28 000 боевых касок;
  • 15 поддонов одежды;
  • 10 000 спальных мешков;
  • 600 стрелковых очков;
  • 1 радиочастотная система;
  • 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
  • 125 биноклей;
  • 353 штуки очков ночного видения;
  • 38 лазерных дальномеров.

Медицина и питание

  • 100 000 аптечек*;
  • 67 холодильников для медикаментов;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 поддонов с медикаментами, 60 хирургических светильников;
  • защитная одежда, хирургические маски;
  • 1 полевой госпиталь*;
  • Медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки);
  • 500 штук перевязочных материалов для остановки кровотечения.

Звездочка (*) — речь идет о поставках из промышленности, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации. Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено.

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