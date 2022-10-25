Штайнмайер пообещал Украине предоставить 2 установки MARS, 4 PzH 2000 и системы ПВО

Немецкий президент убежден, что Украине нужен справедливый мир, а тот мир, который предлагает Путин, приведет к новой войне.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После беседы в ходе брифинга немецкий президент заявил, что Германия продолжит оказывать военную помощь Украине, а именно, поставит две установки MARS, четыре САУ PzH 2000, а также системы ПВО. Об этом сообщает украинский "Интерфакс".

"Вскоре будет поставлено две системы MARS и четыре гаубицы", — сказал Штайнмайер, отметив при этом, что Берлин продолжит поставки для нужд ВСУ систем ПВО.

Отмечая шаги Германии к поиску мира, Зеленский заявил, что ее вклад в восстановление территориальной целостности Украины весьма важен.

"Вклад Германии в наш путь к миру и восстановление территориальной целостности очень важен", — подчеркнул глава государства.

Важно

Тевтонская мощь. Военная помощь Германии Украине в фактах и цифрах

Немецкий президент согласился с Зеленским и добавил что Украине нужен мир, но он должен быть справедливым в отношении нашей страны.

"Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может повлечь новую войну", — сказал немецкий президент.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Rheinmetall при поддержке правительства ФРГ в 2023 году поставит ВСУ современный полевой госпиталь. Он представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, которая будет оборудована высококачественным медицинским оборудованием.

Как заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, Германия выделит Украине 20 млн евро на покупку оборудования для ликвидации последствий российских ракетных ударов по критической инфраструктуре. По его словам, решение о выделении средств было принято после встречи с министром окружающей среды Германии Штеффи Лемке.