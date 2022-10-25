Штайнмаєр пообіцяв Україні надати 2 установки MARS, 4 PzH 2000 та системи ППО

Німецький президент переконаний, що Україні потрібний справедливий мир. А той мир, який пропонує Путін, призведе до нової війни.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після розмови під час брифінгу німецький президент заявив, що Німеччина продовжить надавати військову допомогу Україні, а саме, відправить дві установки MARS, чотири САУ PzH 2000, а також системи ППО. Про це повідомляє український "Інтерфакс".

"Незабаром буде доставлено дві системи MARS і чотири гаубиці", — сказав Штайнмаєр, зазначивши при цьому, що Берлін продовжить постачання для потреб ЗСУ систем ППО.

Наголошуючи на кроках Німеччини до пошуку миру, Зеленський заявив, що її внесок у відновлення територіальної цілісності України дуже важливий.

"Внесок Німеччини в наш шлях до миру та відновлення територіальної цілісності дуже важливий", — наголосив глава держави.

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Німецький президент погодився із Зеленським і додав, що Україні потрібен мир, але він має бути справедливим щодо нашої країни.

"Я згоден з вами, що потрібен справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може спричинити нову війну", — сказав німецький президент.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall за підтримки уряду ФРН у 2023 році поставить ЗСУ сучасний польовий госпіталь. Він є комбінованою наметово-контейнерною системою, яка буде обладнана високоякісним медичним обладнанням.

Як заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Німеччина виділить Україні 20 млн. євро на купівлю обладнання для ліквідації наслідків російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі. За його словами, рішення про виділення коштів було ухвалено після зустрічі з міністром довкілля Німеччини Штеффі Лемке.