Німеччина виділить Україні €20 млн на критичну інфраструктуру: що куплять насамперед

За даними міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, внаслідок війни в Україні пошкоджено 581 об'єкт теплопостачання. Країні потрібні дизельні генератори, внутрішньобудинкові обігрівачі, водоочисні та насосні станції.

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Німеччина виділить Україні 20 млн євро на купівлю обладнання для ліквідації наслідків російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Про це написав у Facebook міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Міністр зазначив, що це стало результатом домовленостей на зустрічі з міністеркою довкілля, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Німеччини Штеффі Лемке.

За інформацією Чернишова, найближчим часом Україна та Німеччина фіналізують ці домовленості.

Олексій Чернишев також наголосив на обговоренні в Німеччині допомоги внутрішньо переміщеним особам. Насамперед, на його думку, громадам потрібні мобільні дизельні генератори, електричні внутрішньобудинкові обігрівачі, теплоелектростанції, водоочисні та насосні станції.

"Для нас важливо було почути можливість розраховувати на допомогу партнерів у проходженні складного зимового періоду", — заявив міністр.

Глава українського міністерства додав, що війська Росії пошкодили 581 об'єкт теплопостачання, майже половина з яких вдалося відновити.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить у членство України в Євросоюзі. За його словами, є сенс інвестувати в країну з огляду на цю перспективу.

Європейський банк реконструкції та розвитку хоче надати Києву до 3 млрд євро для допомоги українському бізнесу та економіці. Гроші мають піти на відновлення енергетичної та продовольчої безпеки, інфраструктури та фармпромисловості.

Київська школа економіки підрахувала, що Україна зазнала збитків від повномасштабної війни з Росією до вересня на суму понад 127 мільярдів доларів. Найбільше постраждала житлова інфраструктура.