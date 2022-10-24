Допомогти бізнесу та економіці: ЄБРР виділить Україні до €3 мільярдів

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Києву понад 1 млрд євро після початку війни з РФ і має намір потроїти цю суму. Транш піде на підтримку реального сектору економіки, включно з фармацевтичною промисловістю.

Related video

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір виділити до 3 млрд євро на допомогу українському бізнесу та економіці. Про це йдеться у пресрелізі ЄБРР.

Домовленість про фінансування була оформлена під час зустрічі у Києві президенткою банку Оділь Рено-Бассо із президентом України Володимиром Зеленським.

"Я дуже хотіла зустрітися із Зеленським, щоб особисто висловити солідарність та підтримку Україні. Він не залишив сумнівів щодо масштабів допомоги. ЄБРР сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти", — сказала за підсумками візиту глава європейського банку.

[ + – ] Зеленський на зустрічі з Рено-Бассо розповів про руйнування в інфраструктурі після ударів російськими ракетами

Зеленський на зустрічі з Рено-Бассо наголосив на шкодах, завданих інфраструктурі країни російськими ракетами.

ЄБРР виділив Україні понад 1 млрд євро після початку російської агресії та має намір потроїти цю цифру до кінця 2023 року. Транш витратять на підтримку реального сектору економіки — енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій, інфраструктури та фармацевтичної промисловості.

Банк інвестував в електроенергетичні компанії України та надав "Нафтогазу" підтримку ліквідності до 500 млн євро. Наразі відбуваються переговори про збільшення фінансування термінового ремонту електромереж та підтримку муніципальної влади Києва, Львова та Дніпра.

Банк виділяє Україні донорські гроші зі США та країн ЄС та G7, нещодавно Норвегія виділила 200 млн євро на підтримку України, зазначили у пресцентрі організації.

ЄБРР та план післявоєнного відновлення України

Володимир Зеленський раніше називав візит голови ЄБРР до Києва важливим сигналом підтримки України.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань внаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", — заявив Зеленський.

Глава держави подякував ЄБРР за рішення припинити співпрацю з Росією та Білоруссю.

За словами президента, вже зараз треба працювати над швидким повоєнним відновленням України (Fast Recovery Plan) — енергетичної, інфраструктурної, освітньої сфер та відновленням житла українців. Це також вимагатиме термінового залучення грошей.

Нагадаємо, що фахівці Європейського банку реконструкції та розвитку наприкінці вересня значно знизили прогноз розвитку економіки України наступного року. До кінця 2022 року, за оцінками банку, ВВП України впаде на 30%.

ЄБРР 15 вересня виплатив Україні 500 млн євро для витрат на нагальні потреби, це стало першою частиною пакету екстрених заходів солідарності для України на 1,59 млрд євро.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що під час війни Україні щомісяця потрібно близько 3 млрд доларів на фінансування потреб.