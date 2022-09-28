Краще не буде: в ЄБРР заявили про різке падіння економіки України

В ЄБРР зазначають, що економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця у постачанні, проблеми з логістикою, фінансові труднощі та нестачу робочої сили.

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виставив нову оцінку щодо економічних наслідків для України від війни. Фахівці різко знизили прогноз зростання на 2023 рік. Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

За прогнозами банку, ВВП України знизиться на 30% уже цьогоріч. Процес відновлення української економіки в 2023 році оцінили у 8%, хоча раніше оцінка становила 25%.

"Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки сильно невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України", — йдеться у повідомленні.

За даними банку, хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими й охопили територію, яка генерує лише приблизно 20% ВВП, руйнація людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей була величезною. Приблизно 15% довоєнного населення залишили країну на середину серпня, а ще 15 відсотків стали переселенцями всередині країни.

В ЄБРР зазначають, що економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця у постачанні, проблеми з логістикою, фінансові труднощі та нестачу робочої сили.

Нагадаємо, раніше для підтримки економіки України в умовах війни Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виплатив нашій країні 500 млн євро негайної допомоги на невідкладні потреби. Це лише перша транзакція у межах пакету екстрених заходів солідарності для України на суму 1,59 млрд євро. Першу виплату український уряд планує спрямувати на першочергові короткострокові фінансові потреби:

забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури;

підтримати фінансово підприємства "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

Тим часом економічні аналітики у спілкуванні з Фокусом говорили про необхідність надання Україні кредитів у воєнний час на безповоротній основі.