Україна отримала 500 млн євро від Європейського інвестбанку: куди витратить гроші

Відомо, що це лише перша транзакція у межах пакету екстрених заходів солідарності для України на суму 1,59 млрд євро. Їх витратять на терміновий ремонт доріг та залізничної інфраструктури.

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виплатив Україні 500 млн. євро негайної допомоги на невідкладні потреби. Про це повідомляє пресслужба банку.

У повідомленні йдеться, що це лише перша транзакція в межах пакету екстрених заходів солідарності для України на суму 1,59 млрд євро. Першу виплату український уряд планує направити на першочергові короткострокові фінансові потреби:

забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів та залізничної інфраструктури

підтримати фінансово підприємства "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд. євро, підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:

негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд. євро, з яких 500 млн. було перераховано 14 вересня 2022 року. Подальші виплати заплановано найближчими днями.

відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн. євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься залежно від міри їх виконання.

Нагадаємо, нещодавно МВФ вирішив виділити Україні 1,4 млрд. доларів на підтримку економіки в умовах війни з Росією. Національний банк України розраховує, що до кінця 2022 року на рахунки надійде 15-20 млрд доларів кредитів.

Економічні аналітики у спілкуванні з Фокусом говорили про необхідність надання Україні кредитів у воєнний час на безповоротній основі.