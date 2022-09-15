Украина получила 500 млн евро от Европейского инвестбанка: куда потратят деньги

Известно, что это лишь первая транзакция в рамках пакета экстренных мер солидарности для Украины на сумму 1,59 млрд евро. Их потратят на срочный ремонт дорог и железнодорожной инфраструктуры.

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выплатил Украине 500 млн евро немедленной помощи на неотложные потребности. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении сказано, что это лишь первая транзакция в рамках пакета экстренных мер солидарности для Украины на сумму 1,59 млрд евро. Первую выплату украинское правительство планирует направить на первоочередные краткосрочные финансовые потребности:

обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры

поддержать финансово предприятия "Укравтодор" и" Укрзализныця".

Пакет поддержки в пределах Экстренных мер солидарности от ЕИБ размером 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков:

немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых 500 млн было перечислено 14 сентября 2022 года. Дальнейшие выплаты запланированы на ближайшие дни.

восстановление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

Напомним, недавно МВФ решил выделить Украине 1,4 млрд долларов на поддержку экономики в условиях войны с Россией. Национальный банк Украины рассчитывает, что к концу 2022 года на счета поступит 15-20 млрд долларов кредитов.

Экономические аналитики в общении с Фокусом говорили о необходимости предоставления Украине кредитов в военное время на безвозвратной основе.