Лучше не будет: в ЕБРР заявили о резком падении экономики Украины

В ЕБРР отмечают, что экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выставил новую оценку по экономическим последствиям для Украины от войны. Специалисты резко снизили прогноз роста на 2023 год. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

По прогнозам банка, ВВП Украины снизится на 30% уже в этом году. Процесс восстановления украинской экономики в 2023 году оценили в 8%, хотя раньше оценка составляла 25%.

"Снижение прогноза является признаком того, насколько сильно неопределенность в отношении будущего влияет на экономические перспективы Украины", — сказано в сообщении.

По данным банка, хотя боевые действия в последние месяцы стали более концентрированными и охватили территорию, которая генерирует лишь около 20% ВВП, разрушение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным. Примерно 15% довоенного населения покинули страну по состоянию на середину августа, а еще 15 процентов стали переселенцами внутри страны.

В ЕБРР отмечают, что экономическая деятельность была серьезно нарушена даже в регионах, где не было боевых действий, из-за узких мест в снабжении, проблем с логистикой, финансовых трудностей и нехватки рабочей силы.

Напомним, ранее для поддержки экономики Украины в условиях войны, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выплатил нашей стране 500 млн евро немедленной помощи на неотложные потребности. Это лишь первая транзакция в рамках пакета экстренных мер солидарности для Украины на сумму 1,59 млрд евро. Первую выплату украинское правительство планирует направить на первоочередные краткосрочные финансовые потребности:

обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры

поддержать финансово предприятия "Укравтодор" и" Укрзализныця".

Тем временем экономические аналитики в общении с Фокусом говорили о необходимости предоставления Украине кредитов в военное время на безвозвратной основе.