Заходу вигідна перемога України навіть із економічних міркувань, — Ярослав Железняк

Успіх у війні з Росією значно залежить від підтримки міжнародних партнерів. Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики пояснив, чи варто боятися "залякувань" щодо припинення міжнародної фінансової допомоги Україні.

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Через війну з Росією Україні доводиться нести колосальні додаткові витрати, коли російська агресія призвела до втрати близько третини економіки країни. У такій ситуації припинення надходження міжнародної фінансової допомоги в достатньому обсязі має серйозний ризик. Проте заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив у інтерв'ю Фокусу. чому Захід не залишить Україну без підтримки.

"Навіть якщо не брати до уваги гуманітарні та геополітичні міркування, винятково з прагматичних, економічних інтересів міжнародним партнерам набагато вигідніше допомогти Україні перемогти Путіна, ніж фінансувати додаткові витрати, які створює РФ, шляхом розхитування ситуації у світі та шантажем інших країн", — уточнює Ярослав Железняк. .

Співрозмовник видання нагадує, що під час війни Україні щомісяця додатково потрібно близько $3 млрд. Для усвідомлення масштабу цих витрат Железняк наводить такі цифри:

$28 млрд на рік коштує програма підтримки виробництва напівпровідників у США

$45 млрд витрачає Японія на оборонне замовлення у США

1,2 трлн євро нараховують додаткові витрати (порівняно з мирним часом) на покриття тарифів у рамках боротьби з енергетичною кризою в ЄС у найближчий опалювальний сезон

200 млрд євро становить ціна питання проведення опалювального сезону для Німеччини

Тобто через нестабільність, яку створює політика Росії, багато країн світу змушені нести колосальні витрати. Тому Ярослав Железняк упевнений, що Заходу краще надати Україні необхідні кошти для перемоги над Путіним, ніж надалі фінансувати цю вакханалію.

Співрозмовник Фокусу уточнює в інтерв'ю, що до кінця року Україна від міжнародних партнерів отримає ще близько $16-17 млрд, а 2023 року — понад $35 млрд. Цього буде достатньо для покриття бюджетного дефіциту країни, що воює.

Крім цього, Желєзняк висловив припущення, що період дешевих грошей у світі добігає кінця і початок боргової кризи не за горами. Найкращим шляхом вирішення цієї проблеми, знову ж таки, стане перемога України у війні з Росією, а інші сценарії, навпаки, й надалі розхитуватимуть економічну ситуацію.

Більш детально про тенденції у світовій економіці, бюджет України на 2023 рік та післявоєнне відновлення країни Ярослав Железняк розповідає в інтерв'ю Фокусу. Раніше Фокус вивчав, куди спрямують кошти держбюджету на 2023 рік і як компенсуватимуть його дефіцит.