Западу выгодна победа Украины даже по экономическим соображениям, — Ярослав Железняк

Успех в войне с Россией во многом зависит от поддержки международных партнеров. Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объяснил, стоит ли бояться "страшилок" о прекращении международной финансовой помощи Украине.

Related video

Из-за войны с Россией Украине приходится нести колоссальные дополнительные расходы, тогда когда российская агрессия привела к потере около трети экономики страны. В такой ситуации прекращение поступления международной финансовой помощи в достаточном объеме выглядит серьезным риском. Однако заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк объяснил в интервью Фокусу почему Запад не оставит Украину без поддержки.

"Даже если не принимать в расчет гуманитарные и геополитические соображения, исключительно из прагматических, экономических интересов международным партнером гораздо выгоднее помочь Украине победить Путина, чем финансировать дополнительные расходы, которые создает РФ, расшатывая ситуацию в мире и шантажируя другие страны", — уточняет Ярослав Железняк.

Собеседник издания напоминает, что во время войны Украине ежемесячно дополнительно требуется около $3 млрд. Для понимания масштаба этих затрат Железняк приводит следующие цифры:

$28 млрд в год обходится программа поддержки производства полупроводников в США

$45 млрд расходует Япония на оборонный заказ в США

1,2 трлн евро насчитывают дополнительные затраты (в сравнении с мирным временем) на покрытие тарифов в рамках борьбы с энергетическим кризисом в ЕС в ближайший отопительный сезон

200 млрд евро составляет цена вопроса проведения отопительного сезона для Германии

То есть, из-за нестабильности, которую создает политика России, многие страны мира вынуждены нести колоссальные издержки. Поэтому Ярослав Железняк уверен, что Западу лучше предоставить Украине необходимые средства для победы над Путиным, чем продолжать дальше финансировать эту вакханалию.

Собеседник Фокуса уточняет в интервью, что до конца года Украина от международных партнеров получит еще около $16-17 млрд, а в 2023 году — более $35 млрд. Этого будет достаточно для покрытия бюджетного дефицита воюющей страны.

Кроме этого, Железняк выразил предположение, что период дешевых денег в мире подходит к концу и начало долгового кризиса не за горами. Лучшим путем решения этой проблемы, опять же, станет победа Украины в войне с Россией, а другие сценарии, напротив, будут и далее расшатывать экономическую ситуацию.

Более детально о тенденциях в мировой экономике, бюджете Украины на 2023 год и послевоенном восстановлении страны Ярослав Железняк рассказывает в интервью Фокусу. Ранее Фокус изучал, куда направят средства госбюджета на 2023 год и как будут компенсировать его дефицит.