Помочь бизнесу и экономике: ЕБРР выделит Украине до €3 миллиардов

Европейский банк реконструкции и развития выделил Киеву более 1 млрд евро после начала войны с РФ и намерен утроить эту сумму. Транш пойдет на поддержку реального сектора экономики, включая фармацевтическую промышленность.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается выделить до 3 млрд евро на помощь украинскому бизнесу и экономике. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Договоренность о финансировании была оформлена во время встречи в Киеве президента банка Одиль Рено-Бассо с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я очень хотела встретиться с Зеленским, чтобы лично выразить солидарность и поддержку Украине. Он не оставил сомнений по поводу масштабов помощи. ЕБРР полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь", — сказала по итогам визита глава европейского банка.

[ + – ] Зеленский на встрече с Рено-Бассо расскзал о разрушениях в инфраструктуре после ударов российскими ракетами

Зеленский на встрече с Рено-Бассо подчеркнул ущерб, нанесенный инфраструктуре страны российскими ракетами.

ЕБРР выделил Украине более 1 млрд евро после начала российской агрессии и намерен утроить эту цифру к концу 2023 года. Транш потратят на поддержку реального сектора экономики — энергетической и продовольственной безопасности, восстановление железнодорожных путей, инфраструктуры и фармацевтической промышленности.

Банк инвестировал в электроэнергетические компании Украины и предоставил "Нафтогазу" поддержку ликвидности до 500 млн евро. Сейчас идут переговоры об увеличении финансирования срочного ремонта электросетей и поддержке муниципальных властей Киева, Львова и Днепра.

Банк выделяет Украине донорские деньги из США и стран ЕС и G7, недавно Норвегия выделила 200 млн евро на поддержку Украины, отметили в пресс-центре организации.

ЕБРР и план послевоенного восстановления Украины

Владимир Зеленский ранее называл визит главы ЕБРР в Киев важным сигналом поддержки Украины.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над быстрым восстановлением нашей страны", — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил ЕБРР за решение прекратить сотрудничество с Россией и Беларусью.

По словам президента, уже сейчас надо работать над скорым послевоенным восстановлением Украины (Fast Recovery Plan) — энергетической, инфраструктурной, образовательной сферы и восстановления жилья украинцев. Это также потребует срочного привлечения денег.

Напомним, что специалисты Европейского банка реконструкции и развития в конце сентября сильно понизили прогноз развития экономики Украины в следующем году. До конца 2022 года, по оценкам банка, ВВП Украины упадет на 30%.

ЕБРР 15 сентября выплатил Украине 500 млн евро для трат на неотложные потребности, это стало первой частью пакета экстренных мер солидарности для Украины на 1,59 млрд евро.

Замглавы Комитета Верховноы Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк считает, что во время войны Украине ежемесячно требуется около 3 млрд долларов на финансирование нужд.