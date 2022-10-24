Україна стане членом Євросоюзу, тож у неї вигідно інвестувати, — Олаф Шольц

За словами канцлера Німеччини, відновлення країни має враховувати європейську перспективу, щоб Україна в майбутньому змогла легко інтегруватись до ЄС.

Related video

Канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті п'ятого німецько-українського бізнес-форуму з відновлення України заявив, що вона стане членом ЄС, тому відновлювати країну потрібно з огляду на цю перспективу, передає "Укрінформ".

За словами канцлера, надання Україні статусу кандидата у члени ЄС стало сигналом для інвесторів: вкладення грошей у її відновлення означає інвестиції в країну, яка стане частиною Євросоюзу та спільного європейського ринку.

Це впливає і на те, як саме має відбуватися процес відновлення, щоб у майбутньому було максимально просто інтегрувати країну до ЄС.

"Це означає, що і в логістиці, і в транспорті треба діяти так, щоб "прив'язати" Україну відразу до внутрішнього європейського ринку, — сказав Шольц. — Це означає, що експортні шляхи мають бути відкриті українським продуктам, українським фірмам. І водночас потрібно пам'ятати про навколишнє природне середовище та про екологічне сільське господарство".

Олаф Шольц навів приклад енергетичного сектора України: його не тільки необхідно відновити після російських атак, а й підвищити ефективність галузі, а також розвивати експорт електроенергії до ЄС. Зокрема потрібно звернути особливу увагу на розвиток генерації відновлюваної енергії, оскільки природні умови України підходять для цього якнайкраще: можна використовувати і сонце, і вітер.

"Вже є перша угода між українським та німецькими підприємствами, і ми знаємо, що тут є великий потенціал", — повідомив канцлер.

Нагадаємо, 23 червня Євросоюз підтримав надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Цими днями Олаф Шольц заявив про необхідність розширення Євросоюзу з урахуванням його геополітичної ролі. Однак він наголосив, що кандидати на вступ до Євросоюзу — Україна, Молдова, країни Західних Балкан та Грузія повинні відповідати всім критеріям.