Украина станет членом Евросоюза, поэтому в нее выгодно инвестировать, — Олаф Шольц

По словам канцлера Германии, восстановление страны должно учитывать европейскую перспективу, чтобы Украина в будущем смогла легко интегрироваться в ЕС.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии пятого немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины заявил, что она станет членом ЕС, поэтому восстанавливать страну нужно с учетом этой перспективы, передает "Укринформ".

По словам канцлера, предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

стало сигналом для инвесторов: вложение денег в ее восстановление означает инвестиции в страну, которая станет частью Евросоюза и общего европейского рынка.

Это влияет и на то, как именно должен проходить процесс восстановления, чтобы в будущем было максимально просто интегрировать страну в ЕС.

"Это значит, что и в логистике, и в транспорте нужно действовать так, чтобы "привязать" Украину сразу к внутреннему европейскому рынку, — сказал Шольц. — Это означает, что экспортные пути должны быть открыты украинским продуктам, украинским фирмам. И одновременно нужно помнить об окружающей природной среде и об экологическом сельском хозяйстве".

Олаф Шольц привел в пример энергетический сектор Украины: его не только необходимо восстановить после российских атак, но и повысить эффективность отрасли, а также развивать экспорт электроэнергии в ЕС. В том числе нужно обратить особое внимание на развитие генерации возобновляемой энергии, так как природные условия Украины подходят для этого как нельзя лучше: можно использовать и солнце, и ветер.

"Уже есть первое соглашение между украинским и немецкими предприятиями, и мы знаем, что здесь есть большой потенциал", — сообщил канцлер.

Напомним, 23 июня Евросоюз поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. На днях Олаф Шольц заявил о необходимости расширения Евросоюза с учетом его геополитической роли. Однако он подчеркнул, что еандидаты на вступление в Евросоюз — Украина, Молдова, страны Западных Балкан и Грузия — должны соответствовать всем критериям.