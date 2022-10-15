"Усиление влияния в мире": Шольц выступил за расширение Евросоюза

Канцлер Германии считает победой расширение ЕС на восток. Но кандидаты на вступление в альянс — Украина, Молдова, страны Западных Балкан и Грузия должны еще выполнить требования.

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным расширить Европейский союз с учетом его геополитической роли. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild по итогам выступления канцлера на съезде партии социал-демократов в Берлине.

"ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить влияние в мире", – заявил он.

Евросоюз состоит из 27 государств-членов с общим населением около 450 миллионов человек, уточнил таблоид.

По словам Шольца, Евросоюз получит самый большой единый рынок, ведущие исследовательские институты, инновационные компании и стабильные демократии после расширения. Благодаря этому альянс станет лучше представлять свои ценности.

"Тот факт, что ЕС продолжает расти на восток, – это победа для всех нас", – заметил глава немецкого правительства.

Кандидаты на вступление в Евросоюз — Украина, Молдова, страны Западных Балкан и Грузия должны соответствовать всем критериям, подчеркнул он.

Канцлер выступил за отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике.

"Если у нас цель — создать геополитическую Европу, значит решение большинства – это приобретение, а не потеря суверенитета", – заявил Шольц.

Немецкий политик выступил за военную независимость Евросоюза. Как отметил канцлер, нужны скоординированные закупки оружия и снаряжения, создание сил быстрого реагирования к 2025 году и штаб-квартиры для вооруженных сил ЕС.

Напомним, что Шольц не хочет допустить войну России с НАТО. Из-за этого принципа его правительство отказывает в передаче ВСУ боевых танков "Леопард" и боевых машин пехоты Marder.

Некоторые немецкие депутаты возмущены недостаточным объемом военной помощи Германии для Украины. Страна занимает 18-е место в мире среди государств, которые поставляют оружие ВСУ.

Шольц ранее выступал за то, чтобы превратить Бундесвер в самую лучшую армию в Европе из-за российских угроз.