"Усиление влияния в мире": Шольц выступил за расширение Евросоюза
Канцлер Германии считает победой расширение ЕС на восток. Но кандидаты на вступление в альянс — Украина, Молдова, страны Западных Балкан и Грузия должны еще выполнить требования.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным расширить Европейский союз с учетом его геополитической роли. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild по итогам выступления канцлера на съезде партии социал-демократов в Берлине.
"ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств с более чем 500 миллионами свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить влияние в мире", – заявил он.
Евросоюз состоит из 27 государств-членов с общим населением около 450 миллионов человек, уточнил таблоид.
По словам Шольца, Евросоюз получит самый большой единый рынок, ведущие исследовательские институты, инновационные компании и стабильные демократии после расширения. Благодаря этому альянс станет лучше представлять свои ценности.
"Тот факт, что ЕС продолжает расти на восток, – это победа для всех нас", – заметил глава немецкого правительства.
Кандидаты на вступление в Евросоюз — Украина, Молдова, страны Западных Балкан и Грузия должны соответствовать всем критериям, подчеркнул он.
Канцлер выступил за отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней и налоговой политике.
"Если у нас цель — создать геополитическую Европу, значит решение большинства – это приобретение, а не потеря суверенитета", – заявил Шольц.
Немецкий политик выступил за военную независимость Евросоюза. Как отметил канцлер, нужны скоординированные закупки оружия и снаряжения, создание сил быстрого реагирования к 2025 году и штаб-квартиры для вооруженных сил ЕС.
Напомним, что Шольц не хочет допустить войну России с НАТО. Из-за этого принципа его правительство отказывает в передаче ВСУ боевых танков "Леопард" и боевых машин пехоты Marder.
Некоторые немецкие депутаты возмущены недостаточным объемом военной помощи Германии для Украины. Страна занимает 18-е место в мире среди государств, которые поставляют оружие ВСУ.
Шольц ранее выступал за то, чтобы превратить Бундесвер в самую лучшую армию в Европе из-за российских угроз.