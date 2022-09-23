"Это гротеск": в Германии давят на Шольца, чтобы тот усилил поставки оружия Украине, — Politico

Издание пишет, что политику Шольца в отношении поставок оружия Украине критикуют не только оппозиционеры, но и члены сего собственной коалиции.

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На парламентской сессии в четверг канцлер Германии Олаф Шольц получил четкие сигналы от своих партнеров по коалиции, что они ожидают, что он нарастит поставки оружия в Украину. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что депутат от оппозиции Флориан Хан из правоцентристского Христианско-социального союза возмутился тем, что Германия занимает лишь "18-е место в мире" среди государств, которые поставляют оружие Украине. Он отметил, что Эстония намного опередила Германию в поставках вооружений при том, что у нее есть граница с РФ.

В материале сказано, что маневры оппозиции были особенно опасны для Шольца и его Социал-демократической партии (СДПГ), поскольку ведущие политики из его партнеров по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП), также потребовали поставки немецких боевых танков "Леопард" и боевой машины пехоты "Мардер" Киеву.

Журналисты пишут, что после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.

Издание пишет, что представитель СДПГ по внешней политике Нильс Шмид заявил, что отсрочка голосования была оправдана тем, что оппозиция просто организовала политическую атаку, надеясь ослабить единство правительства.

Давление со стороны партнеров по коалиции

Издание пишет, что высокопоставленные депутаты от Зеленых и СвДП выразили явное неодобрение позиции канцлера Шольца и подчеркнули, что хотят, чтобы Германия прислала больше тяжелого оружия Украине.

"Как свободные демократы мы считаем, что в нынешней военной ситуации, когда Украина шаг за шагом отвоевывает свою территорию, мы должны поставить как минимум БТР "Фукс" и боевую машину пехоты "Мардер" — и, если этого требует ситуация, а также основной боевой танк "Леопард", — сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из СвДП, председатель комитета Бундестага по обороне.

Отмечается, что Штрак-Циммерманн сослался на "Zeitenwende" — исторический сдвиг во внешней политике Германии и политике безопасности, о котором Шольц объявил в феврале после вторжения России в Украину, — чтобы доказать, что Шольц не должен оправдывать свое нежелание послать танки, утверждая, что другие союзники, такие как США, тоже не отправляли в Украину современные танки.

"Zeitenwende означает не только делать больше для вооруженных сил Германии, но и брать на себя руководство и не ждать, пока наши партнеры примут от нас неудобные решения", — сказала она.

Представитель Зеленых Омид Нурипур выступил с резким выпадом против опасений социал-демократов, что поставка танков на Украину может спровоцировать "иррациональную" эскалацию со стороны Путина.

"То, что наше оружие приведет к эскалации, предполагает, что российской стороне нужны предлоги для эскалации. Это гротеск. Конечно, им не нужны оправдания, агрессия есть", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что Германия передала Украине обещанные ракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. В Минобороны Германии сообщили, что выполняют обещание относительно поставок вооружений. А уже с конца сентября на немецких военных базах будут обучать больше украинских защитников.

Еще напомним, что ЕС хочет принять новый пакет санкций против России, однако Германия и Венгрия выступают против. По данным источников Reuters, ЕС раздумывает над ограничением цен на нефть, запретом экспорта высокотехнологичной продукции и расширением списка подсанкционных россиян.