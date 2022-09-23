"Це гротеск": у Німеччині тиснуть на Шольца, щоб той посилив постачання зброї Україні, — Politico

Видання пише, що політику Шольца щодо постачання зброї Україні критикують не лише опозиціонери, а й члени цієї власної коаліції.

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На парламентській сесії у четвер канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав чіткі сигнали від своїх партнерів щодо коаліції, що вони очікують, що він наростить постачання зброї в Україну. Про це пише видання Politico.

Повідомляється, що депутат від опозиції Флоріан Хан із правоцентристської Християнсько-соціальної спілки обурився тим, що Німеччина посідає лише "18-те місце у світі" серед держав, які постачають зброю Україні. Він зазначив, що Естонія набагато випередила Німеччину у постачанні озброєнь при тому, що має кордон з РФ.

У матеріалі сказано, що маневри опозиції були особливо небезпечні для Шольца та його Соціал-демократичної партії (СДПН), оскільки провідні політики з його партнерів щодо коаліції, Зелених та ліберальної Вільно-демократичної партії (СвДП) також зажадали постачання німецьких бойових танків "Леопард і бойової машини піхоти "Мардер" Києву.

Журналісти пишуть, що після спекотних 50-хвилинних дебатів більшість депутатів від СДПН, зелених та ВДП проголосували за те, щоб направити пропозицію опозиції до комітетів із закордонних та економічних справ для подальшого обговорення. Це фактично затримує пленарне голосування за текстом на кілька тижнів.

Видання пише, що представник СДПН із зовнішньої політики Нільс Шмід заявив, що відстрочення голосування було виправдано тим, що опозиція просто організувала політичну атаку, сподіваючись послабити єдність уряду.

Тиск з боку партнерів щодо коаліції

Видання пише, що високопоставлені депутати від Зелених та ВДП висловили явне несхвалення позиції канцлера Шольца і наголосили, що хочуть, щоб Німеччина надіслала більше важкої зброї Україні.

"Як вільні демократи ми вважаємо, що у нинішній військовій ситуації, коли Україна крок за кроком відвойовує свою територію, ми повинні поставити як мінімум БТР "Фукс" та бойову машину піхоти "Мардер" — і якщо цього вимагає ситуація, а також основний бойовий танк "Леопард", — сказала Марі-Агнес Штрак-Циммерманн із ВДП, голова комітету Бундестагу з оборони.

Зазначається, що Штрак-Циммерманн послався на "Zeitenwende" — історичне зрушення у зовнішній політиці Німеччини та безпековій політиці, про яке Шольц оголосив у лютому після вторгнення Росії в Україну, — щоб довести, що Шольц не повинен виправдовувати своє небажання послати танки, стверджуючи, що інші союзники, такі як США, також не відправляли в Україну сучасні танки.

"Zeitenwende означає не тільки робити більше для збройних сил Німеччини, але й брати на себе керівництво і не чекати, поки наші партнери ухвалять від нас незручні рішення", — сказала вона.

Представник Зелених Омід Нуріпур виступив із різким випадом проти побоювань соціал-демократів, що постачання танків на Україну може спровокувати "ірраціональну" ескалацію з боку Путіна.

"Те, що наша зброя призведе до ескалації, передбачає, що російській стороні потрібні приводи для ескалації. Це гротеск. Звичайно, їм не потрібні виправдання, агресія є", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. У Міноборони Німеччини повідомили, що виконують обіцянку щодо постачання озброєнь. А вже з кінця вересня на німецьких військових базах навчатимуть більше українських захисників.

Ще нагадаємо, що ЄС хоче ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, проте Німеччина та Угорщина виступають проти. За даними джерел Reuters, ЄС роздумує над обмеженням цін на нафту, забороною експорту високотехнологічної продукції та розширенням списку підсанкційних росіян.