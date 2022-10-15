"Посилення впливу у світі": Шольц виступив за розширення Євросоюзу

Канцлер Німеччини вважає перемогою розширення ЄС на схід. Але кандидати на вступ до альянсу — Україна, Молдова, країни Західних Балкан і Грузія — мають ще виконати вимоги.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає за потрібне розширити Європейський Союз із урахуванням його геополітичної ролі. Про це повідомив німецький таблоїд Bild за підсумками виступу канцлера на з'їзді партії соціал-демократів у Берліні.

"ЄС, до складу якого входять 27, 30, 36 держав із більш ніж 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян, може ще більше посилити вплив у світі", — заявив він.

Євросоюз складається із 27 держав-членів із загальним населенням близько 450 мільйонів осіб, уточнив таблоїд.

За словами Шольца, Євросоюз отримає найбільший єдиний ринок, провідні дослідницькі інститути, інноваційні компанії та стабільні демократії після розширення. Завдяки цьому альянс краще представлятиме свої цінності.

"Той факт, що ЄС продовжує зростати на схід, — це перемога для всіх нас", — зауважив глава німецького уряду.

Кандидати на вступ до Євросоюзу — Україна, Молдова, країни Західних Балкан і Грузія — мають відповідати всім критеріям, наголосив він.

Канцлер виступив за відміну принципу одностайності в ухваленні рішень у зовнішній і податковій політиці.

"Якщо ми маємо на меті створити геополітичну Європу, значить рішення більшості — це отримання, а не втрата суверенітету", — заявив Шольц.

Німецький політик виступив за військову незалежність Євросоюзу. Як зазначив канцлер, потрібні скоординовані закупівлі зброї та спорядження, створення сил швидкого реагування до 2025 року та штаб-квартири для збройних сил ЄС.

Нагадаємо, що Шольц не хоче допустити війну Росії з НАТО. Через цей принцип його уряд відмовляє в передачі ЗСУ бойових танків "Леопард" і бойових машин піхоти Marder.

Деякі німецькі депутати обурені недостатнім обсягом військової допомоги Німеччини для України. Країна посідає 18-те місце у світі серед держав, які постачають зброю ЗСУ.

Шольц раніше виступав за те, щоб перетворити Бундесвер на найкращу армію в Європі через російські погрози.