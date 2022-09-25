"Треба уникнути війни між РФ та НАТО": Шольц пояснив, чому не дає танки Україні

Відмова канцлера Німеччини надати Києву танки "Леопард" та БМП "Мардер" викликала критику в Україні. Однак Шольц наполягає, що ухвалив правильне рішення, яке допоможе уникнути катастрофи.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Берлін має допомагати Україні таким чином, щоб не доводити ситуацію "до стану війни між Росією та НАТО". Про це німецький політик заявив в інтерв'ю The New York Post, пише видання.

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО", — зокрема прокоментував Шольц.

За його словами, це стало б "катастрофою".

Як уточнюють журналісти, після успішного контрнаступу на сході країни Київ звернувся до Заходу із проханням про додаткове озброєння. Однак Німеччина відмовилася надати Україні бойові танки "Леопард" та бойові машини піхоти "Мардер". Таке рішення Шольца викликало критику навіть усередині його коаліції. Українські політики також різко відгукнулися на небажання німецького уряду виділити таку допомогу.

"Жодного раціонального аргументу, чому ця зброя не може бути поставлена, тільки абстрактні страхи та виправдання", — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у себе в соцмережах.

Як пише NYT, на запитання про це Шольц розлютився.

"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просять. Лідерство полягає в тому, щоб приймати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю", — наголосив канцлер.

Журналісти зазначають, що обережну позицію Шольца видно навіть у його небажанні міркувати про те, як може закінчитися війна в Україні. Натомість він став цитувати слова президента США Джо Байдена про те, що все може завершитися лише дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. У Міноборони Німеччини повідомили, що виконують обіцянку щодо постачання озброєнь.

Раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що можливості постачання зброї Україні із запасів Бундесверу досягли межі і для подальшого надання допомоги Києву в умовах повномасштабної війни проти РФ необхідна координація із союзниками.