"Надо избежать войны между РФ и НАТО": Шольц объяснил, почему не дает танки Украине

Отказ канцлера Германии предоставить Киеву танки "Леопард" и БМП "Мардер" вызвал критику в Украине. Однако Шольц настаивает, что принял правильное решение, которое поможет избежать катастрофы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Берлин должен помогать Украине таким образом, чтобы не доводить ситуацию "до состояния войны между Россией и НАТО". Об этом немецкий политик заявил в интервью The New York Post, пишет издание.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО", – в частности, прокомментировал Шольц.

По его словам, это стало бы "катастрофой".

Как уточняют журналисты, после успешного контрнаступления на востоке страны Киев обратился к Западу с просьбой о дополнительном вооружении. Однако Германия отказалась предоставить Украину боевые танки "Леопард" и боевые машины пехоты "Мардер". Такое решение Шольца вызвало критику даже внутри его коалиции. Украинские политики также резко отозвались на нежелание немецкого правительства выделить помощь такого рода.

"Ни одного рационального аргумента, почему это оружие не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания", –– написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в соцсетях.

Как пишет NYT, на вопрос об этом Шольц пришел в ярость.

"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю", – подчеркнул канцлер.

Журналисты отмечают, что осторожная позиция Шольца видна даже в его нежелании рассуждать о том, как может закончиться война в Украине. Вместо этого он стал цитировать слова президента США Джо Байдена о том, что все может завершиться лишь дипломатическим путем.

Напомним, Германия передала Украине обещанные ракетные системы Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. В Минобороны Германии сообщили, что выполняют обещание относительно поставок вооружений.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что возможности поставок оружия Украине из запасов Бундесвера достигли предела и для дальнейшего оказания помощи Киеву в условиях полномасштабной войны против РФ необходима координация с союзниками.