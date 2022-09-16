Росія загрожує НАТО: Шольц закликав зробити Бундесвер найсильнішою армією в Європі

Німецькі військові, за словами канцлера, мають захистити свободу Євросоюзу. Олаф Шольц визнав, що якби Володимира Путіна жорстко зупинили під час окупації Криму, він не напав би на Україну.

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Збройні сили Німеччини повинні перетворитися на найобладнанішу армію в Європі, щоб узяти відповідальність за забезпечення безпеки та свободи Європи. Про це сказав німецький канцлер Олаф Шольц на конференції Бундесверу в Берліні, пише Deutsche Welle.

Глава уряду наголосив на тому, що довгий час Німеччина не ставила в пріоритет завдання щодо розвитку власної армії. Військові Бундесверу займалися внутрішніми проблемами — бурили колодязі, боролися з повенями, допомагали з вакцинацією під час пандемії коронавірусу та постачали гуманітарну допомогу.

"Настав час (військовим) зосередитися на основній задачі — захисті свободи в Європі. Бундесвер має стати наріжним каменем європейської оборони", — заявив він.

Якісне покращення Бундесверу потрібне через погрози, які походять від Росії та особисто її президента Володимира Путіна, пояснив Олаф Шольц.

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"Путінська Росія наразі становить найбільшу загрозу для нашого альянсу. Ми готуємося до оборони разом із НАТО", — продовжив він.

Гарно озброєна ядерна держава, за словами канцлера, зараз намагається силою перекроїти кордони Європи.

"Якби Росії це зійшло з рук, наш мир у Європі давно б зник", — зауважив він.

Проблеми Бундесверу

Як пише німецьке видання Tagesschau, Шольц бачить великі проблеми в можливостях Бундесверу. Справа не лише в озброєнні й техніці, а в справжній зміні парадигми, зауважив він.

"Боєприпаси, запчастини, ремонт — усе це дуже потрібно, а також військова техніка — винищувачі та бойові машини піхоти Marder", — наголосив канцлер.

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Уряд ФРН думає над фінансуванням Бундесверу з грошей спеціального фонду розміром у 100 мільярдів євро. Шольц ясно дав зрозуміти, що для майбутнього цих грошей замало.

"Мета уряду — це збільшення річного оборонного бюджету як мінімум до 2% від валового внутрішнього продукту Німеччини", — сказав Шольц.

Росії слабко відповіли на окупацію Криму

Шольц у спілкуванні з журналістами згадав події 2014 року в Україні та заявив, що потрібно було по-іншому реагувати на російську окупацію Криму, зазначає журнал Der Spiegel.

"Хочу звернутися до історії та підкреслити, що було б цілком правильно жорсткіше відреагувати на анексію Криму Росією. Тоді думка про повторну спробу нападу на Україну, можливо, не засіла б так міцно в голові Путіна", — сказав Шольц.

За словами канцлера, наразі нагальною проблемою в ЄС у військовій сфері є плутанина в системах озброєнь і сильна конкуренція між різними збройовими компаніями.

"Лише скоординований розвиток європейських навичок приведе до Європи, здатної діяти. Зараз особливо важлива протиповітряна оборона", — наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Шольц говорив, як німецьке озброєння відіграло вирішальну роль в успіхах ЗСУ на сході. Берлін відправив українським військовим 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 ЗСУ Gepard та інше легке озброєння.

Керівна партія Німеччини СДПН, членом якої є Шольц, проти постачання німецьких танків в Україну через можливу агресивну реакцію Росії.