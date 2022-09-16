Россия угрожает НАТО: Шольц призвал сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе

Немецкие военные, по словам канцлера, должны защитить свободу Евросоюза. Олаф Шольц признал, что если бы Владимира Путина жестко остановили во время оккупации Крыма, он бы не напал на Украину.

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Вооруженные силы Германии должны превратиться в самую оснащенную армию в Европе, чтобы взять ответственность за обеспечение безопасности и свободы Европы. Об этом сказал немецкий канцлер Олаф Шольц на конференции Бундесвера в Берлине, пишет Deutsche Welle.

Глава правительства акцентировал внимание на том, что долгое время Германия не ставила в приоритет задачи по развитию собственной армии. Военные Бундесвера занимались внутренними проблемами — бурили колодцы, боролись с наводнениями, помогали с вакцинацией во время пандемии коронавируса и поставляли гуманитарную помощь.

"Пришло время (военным) сосредоточиться на основной задаче — защите свободы в Европе. Бундесвер должен стать краеугольным камнем европейской обороны", — заявил он.

Качественное улучшение Бундесвера нужно из-за угроз, которые исходят от России и лично ее президента Владимира Путина, объяснил Олаф Шольц.

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"Путинская Россия в настоящее время представляет наибольшую угрозу для нашего альянса. Мы готовимся к обороне вместе с НАТО", — продолжил он.

Хорошо вооруженная ядерная держава, по словам канцлера, сейчас пытает силой перекроить границы Европы.

"Если бы России это сошло с рук, наш мир в Европе давно бы исчез", — заметил он.

Прблемы Бундесвера

Как пишет немецкое издание Tagesschau, Шольц видит большие проблемы в возможностях Бундесвера. Дело не только в вооружении и технике, а в настоящей смене парадигмы, заметил он.

"Боеприпасы, запчасти, ремонт — все это очень нужно, а также военная техника — истребители и боевые машины пехоты Marder", — подчеркнул канцлер.

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Правительство ФРГ думает над финансированием Бундесвера из денег специального фонда размером в 100 миллиардов евро. Шольц ясно дал понять, что для будущего этих денег не достаточно.

"Цель правительства — это увеличение годового оборонного бюджет как минимум до 2% от валового внутреннего продукта Германии", — заключил Шольц.

России слабо ответили на оккупацию Крыма

Шольц в общении с журналистами вспомнил события 2014 года в Украине и заявил, что нужно было по-другому реагировать на российскую оккупацию Крыма, отмечает журнал Der Spiegel.

"Хочу обратиться к истории и подчеркнуть, что было бы совершенно правильно более жестко отреагировать на аннексию Крыма Россией. Тогда мысль о повторной попытке нападения на Украину, возможно, не засела бы так прочно в голове Путина, — сказал Шольц.

По словам канцлера, сейчас насущной проблемой в ЕC в военной сфере является путаница в системах вооружений и сильная конкуренция между различными оружейными компаниями.

"Только скоординированное развитие европейских навыков приведет к Европе, способной действовать. Сейчас особенно важна противовоздушная оборона", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее Шольц говорил, как немецкое вооружение сыграло решающую роль в успехах ВСУ на востоке. Берлин отправил украинским военным 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 ЗСУ Gepard и другое легкое вооружение.

Правящая партия Германии СДПГ, членом которой является Шольц, против поставок немецких танков в Украину из-за возможной агрессивной реакции России.