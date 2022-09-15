Немецкое оружие сыграло решающую роль в контрнаступлении ВСУ, — Шольц

Киев получит от Берлина 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных танка Gepard и различное более легкое вооружение. Кроме того, канцлер исключил возможность передачи танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставляемое немецкое вооружение в Украину сыграло решающую роль в успехах украинской армии на востоке страны. Об этом лидер ФРГ заявил, выступая перед журналистами на пресс-конференции, передает издание Politico.

Журналисты отмечают, что политик защищал послужной список Германии в поставках военной техники Киеву из-за растущей критики внутри страны. От правительства Шольца требуют отправить танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

Согласно немецкому правительственному списку, Киев получит от Берлина 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных танка Gepard и различное более легкое вооружение.

"Можно сказать, что то самое оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, имеет решающее значение для развития конфликта на востоке Украины, и оно также имело значение", — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что в скором времени в Украину поставят зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Однако Олаф Шольц исключил возможность отправки Leopard или Marder. По его словам, такие шаги должны быть согласованы с партнерами и что ни одно государство не отправляет танки для украинской армии.

"Позиция всего немецкого правительства — всех его членов и партий, которые его поддерживают, по-прежнему состоит в том, что не будет никаких односторонних действий Германии", — добавил он.

Телефонный разговор с Путиным

13 сентября Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России. Отвечая на вопрос журналистов, немецкий политик рассказал, что у него не сложилось впечатление, что Владимир Путин не изменил свои намерения в войне против Украины после недавних поражений в Харьковской области.

"К сожалению, я не могу вам сказать, что сейчас там выросло осознание, что начинать эту войну было ошибкой. Также нет никаких признаков того, что там появляются новые взгляды", — добавил канцлер.

Напомним, 12 сентября посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен рассказала, что ВСУ получат два комплекса ПВО Iris-T в этом году, а еще два в 2023.

Генсек правящей партии Германии СДПГ выступил против поставок немецких танков в Украину. Политик считает, что поставки такого вооружения побудят Россию напасть на другие страны.