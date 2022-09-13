Переконував закінчити війну в Україні: Шольц півтори години розмовляв із Путіним телефоном

Німецький канцлер упевнений, що Росія припинить вогонь і повністю виведе війська. Олаф Шольц обіцяє відповідь на будь-який агресивний крок Володимира Путіна щодо приєднання територій.

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Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц 90 хвилин говорили по телефону про повномасштабну війну в Україні та її наслідки. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

"Враховуючи серйозність воєнної ситуації та наслідків війни в Україні, канцлер закликав якнайшвидше знайти дипломатичне рішення. Воно має бути засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності й суверенітету України", — заявив Шольц.

Будь-які агресивні кроки Росії щодо приєднання територій не залишаться без відповіді та не будуть визнані, додав він.

Шольц поговорив із Путіним: обговорили тему Запорізької АЕС і кризу продовольства

У розмові сторони торкнулися теми Запорізької АЕС. Шольц наголосив на виконанні вимог МАГАТЕ, забезпеченні безпеки й деескалації бойових дій поблизу об'єкта.

Федеральний канцлер закликав Путіна поводитися з українськими військовополоненими відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні мати безперешкодний доступ до них.

Шольц і Путін говорили про продовольчу ситуацію у світі та важливу роль зернової угоди під егідою ООН. Росія не повинна дискредитувати ці домовленості й повністю виконувати їх.

Представник німецького уряду Штеффен Геберштрайт уточнив, що розмова Путіна та Шольца пройшла після бесіди канцлера з президентом України Володимиром Зеленським 7 вересня.

У Кремлі ще не коментували телефонну розмову Путіна та Шольца. Російські ЗМІ зауважили, що президент РФ і канцлер Німеччини говорили телефоном останній раз 13 травня, а 28 травня вони розмовляли з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери Франції та Німеччини переконували Путіна знайти дипломатичне рішення війни з Україною.

Зазначимо, що 4 вересня колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив про початок гібридної війни Німеччини проти Росії та назвав країну ворогом.

Офіс президента України підганяє Німеччину щодо постачання важкого озброєння. Партія Шольца гальмує постачання німецьких танків для ЗСУ.