Убеждал закончить войну в Украине: Шольц полтора часа говорил с Путиным по телефону

Немецкий канцлер уверен, что Россия прекратит огонь и полностью выведет войска. Олаф Шольц обещает ответ на любой агрессивный шаг Владимира Путина по присоединению территорий.

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц 90 минут говорили по телефону о полномасштабной войне в Украине и ее последствиях. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны на Украине, канцлер призвал как можно скорее найти дипломатическое решение. Оно должно быть основано на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины", – заявил Шольц.

Любые агрессивные шаги России по присоединению территорий не останутся без ответа и не будут признаны, добавил он.

Шольц поговорил с Путиным: обсудили тему Запорожской АЭС и кризис продовольствия

В разговоре стороны затронули тему Запорожской АЭС. Шольц акцентировал внимание на выполнении требований МАГАТЭ, обеспечении безопасности и деэскалации боевых действий вблизи объекта.

Федеральный канцлер призвал Путина обращаться с украинскими военнопленными в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Представители Международного комитета Красного Креста должны иметь к ним беспрепятственный доступ.

Шольц и Путин говорили о продовольственной ситуации в мире и важной роли зернового соглашения под эгидой ООН. Россия не должна дискредитировать эти договоренности и полностью выполнять их.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт уточнил, что разговор Путина и Шольца прошел после беседы канцлера с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 сентября.

В Кремле еще не комментировали телефонный разговор Путина и Шольца. Российские СМИ заметили, что президент РФ и канцлер Германии говорили по телефону последний раз 13 мая, а 28 мая они беседовали с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры Франции и Германии убеждали Путина найти дипломатическое решение войны с Украиной.

Отметим, что 4 сентября бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил о начале гибридной войны Германии против России и назвал страну врагом.

Офис президента Украины торопил Германию в вопросе поставок тяжелого вооружения. Партия Шольца тормозит поставок немецких танков для ВСУ.