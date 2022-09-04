Германия объявила России гибридную войну, — Дмитрий Медведев

В частности, российский политический деятель назвал Германию страной-врагом РФ.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия начала гибридную войну против России и назвал страну врагом. Об этом политический деятель отметил в своем телеграм-канале.

Сначала заместитель председателя Совбеза России привел слова немецкого канцлера Олафа Шольфа о том, что "Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей". После этого он "по пунктикам" описал текущее положение дел отношений РФ и Германии.

По его словам, Германия стала недружественной страной, поскольку ввела санкции против российской экономики и самих россиян. Далее Медведев припомнил поставки Украине немецкого летального оружия.

Поэтому, по мнению 56-летнего экс-главы государства, Германия объявила России гибридную войну и действует как враг.

[ + – ] Дмитрий Медведев назвал Германию страной-врагом

После этого российский политик назвал Олафа Шольфа "дяденькой" и вспомнил детский анекдот.

"И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковыряюсь в носу", — заключил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев пригрозил человечеству судным днем.

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