"Шахматная игра со смертью": Дмитрий Медведев пригрозил человечеству судным днем

По словам российского политика, "англосаксонские перверты" засыпают с мыслью о развале российского государства. Медведев напомнил, что весь гигантский ядерный арсенал СССР остался на территории РФ.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада пытаются добиться того, чтобы госинституты РФ перестали работать, всеми силами подталкивая Россию к распаду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, который занимает пост зампреда Совета безопасности РФ, "коллективный Запад" неким образом использует войну в Украине, добиваясь того, чтобы госинституты РФ перестали работать.

Медведев назвал эти планы "грязными мечтами англосаксонских первертов", которые пытаются лишить Россию эффективного управления — как якобы это уже случалось в истории, в частности, в 1991-м году.

Представители Запада, уверен Медведев, засыпают с тайной мыслью о развале российского государства и думают, как бы покромсать Россию на куски и порвать ее на мелкие части.

"Не стоит игнорировать то, что насильственный распад ядерной державы — это всегда шахматная игра со смертью", — предупредил экс-глава Кремля, добавив, что в этой игре с точностью до хода известно, когда будет шах и мат, то есть судный день человечества.

Свой посыл о "судном дне" автор выделил курсивом для пущей наглядности. Публикация появилась в день похорон Михаила Горбачева, но о деятельности последнего президента СССР в ней речь не шла.

"Мой пост не про него (не про Горбачева — ред.) и не про глубинные причины распада Советского Союза", — уточнил Медведев пост скриптум, упомянув, что весь гигантский ядерный арсенал СССР остался на территории РФ и поддерживается, по его словам, на высоком уровне. По утверждению российского политика, именно это – лучшая гарантия сохранения РФ.

Напомним, по словам Медведева, Москва рассчитывает на военный переворот в Украине. Дмитрий Медведев заявил, что в планах Кремля нет прекращения войны, а одним из возможных сценариев он считает военный переворот в Киеве.

Ранее Медведев призвал Евросоюз возобновить торговлю с Россией, потому что хочет вновь видеть на российском рынке европейские товары.

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