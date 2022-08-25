Москва рассчитывает на военный переворот в Украине, — Медведев

Представитель российского руководства не планирует останавливать войну и одним из возможных дальнейших сценариев называет военный переворот в Украине.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал появляющиеся в последнее время прогнозы западных аналитиков относительно того, какой дальше будет война в Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев высказался о том, что эксперты предвещают победу Киеву, и что The Guardian описала пять возможных сценариев войны в Украине.

"Прогнозы победы строят в Киеве и в украинофильствующих странах Запада", — отметил бывший глава РФ, добавив, что считает все это неправдой.

По его словам, "сценариев всего полтора". Первым ему представляется выполнение российскими войсками всех целей вторжения в Украину с последующим признанием итогов Киевом. Второй — военный переворот в Украине, который также якобы должен завершиться признанием итогов российского вторжения.

В первые дни осрой фазы войны в Украины президент РФ Владимир Путин призывал украинских военных взять власть в свои руки и свергнуть правительство.

Еще до начала масштабного российского вторжения в Украину западные СМИ и эксперты подробно описали, как именно ВС РФ могут начать войну. Руководство Кремля, в свою очередь, неоднократно отрицало наличие таких планов.

Напомним, что, по мнению Дмитрия Медведева, операция" в Украине никому в ЕС не навредила. Он просил Европу возобновить торговлю с РФ, возможно, из-за того, что в РФ ощущается острый дефицит качественных товаров.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Медведева, Украина отказалась подписывать договор с Россией, который бы предоставлял гарантии безопасности.