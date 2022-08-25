Зима, поставки оружия и угроза аннексии. Что ждет дальше Украину в войне с РФ

На Западе говорят о поддержке Украины, но не передали достаточно сил для освобождения захваченных территорий. Грядет зима, из-за которой Польша может принять еще 2 млн беженцев из нашей страны.

Российско-украинская война, вероятнее всего, продлится в Украине еще как минимум один год. Она все дальше заходит в тупик. Об этом сообщает The Guardian.

Известное британское издание называет 5 предсказаний о ходе войны в Украине:

Война продлится еще год У Украины недостаточно сил для классического контрнаступления Россия сосредоточится на аннексии захваченных территорий Зима — Кремль делает ставку на газовый вентиль Запад должен решить, они хотят победы Украины или просто, чтобы она держалась

Война продлится еще минимум один год

Первым вариантом называют продолжение войны как минимум еще один год. Сейчас боевые действия зашли в тупик, интенсивность боев снижается. За 6 месяцев войны ни Украина, ни РФ не готовы сокращать боевые действия несмотря на потери. Украина хочет вернуться захваченные территории, а РФ хочет дальше их завоевывать и вредить опосредованно Западу.

[ + – ] За 6 месяцев войны ни Украина, ни РФ не готовы сокращать боевые действия несмотря на потери Фото: Минобороны РФ

После резни в Буче, Ирпене и других городах, между Киевом и Москвой не ведутся переговоры. Продвижение войск РФ после захвата Лисичанска минимальны. Обе стороны борются за импульс, но все больше истощаются.

У Украины нет средств для эффективной классической обычной контратаки

Украина хотела бы вернуть себе Херсон, но как заявил анонимный представитель из ОП, для этого недостаточно сил. Партизанские рейды могут стать оптимистическим способом ускорения краха России. Поэтому Киев меняет тактику и наносит удары по целям ВС РФ, а Силы спецопераций совершает дерзкие рейды в глубоком тылу захваченных территорий.

[ + – ] Цель Украины — создать хаос внутри российских сил

Советник ОП Михаил Подляг заявил, что цель Украины — создать хаос внутри российских сил. Однако как считают в издании, это не приведет к тому, что РФ добровольно сдаст Херсон.

Россия сосредоточится на аннексии захваченных территорий

У России нет нового плана наступления, кроме как массировано привлекать артиллерию, разрушать города и прокладывать себе путь вперед. Они это делают отчасти потому, что это эффективно, а также для сведения к минимум потерь. Автор приводит "некоторые западные оценки" о 15 тысяч погибших солдат РФ. Применение массированной артиллерии фиксировалось вокруг Бахмута пока ВС РФ не пришлось перекинуть войска на Херсон.

[ + – ] У России нет нового плана наступления, кроме как массировано привлекать артиллерию

Кремль, возможно, не добился того, на что надеялся в начале войны, но сейчас Россия владеет большими участками украинской территории на востоке и юге. Идет активная подготовка к проведению референдумов об аннексии. Вероятно, с приближением более прохладной погоды РФ сосредоточится на укреплении того, что у него есть.

Зима — Кремль делает ставку на газовый вентиль

Наступление холодов приведет к новой волне беженцев из Украины. Вместе с этим зима создаст возможности для тех, кто лучше к ней подготовится. В стратегическом мышлении зима может быть полем возможностей для РФ и Украины.

[ + – ] Россия нацелится на украинскую энергосистему Фото: Flickr

Украина уже сейчас проводит эвакуацию из Донецкой области из-за обеспокоенности гуманитарных проблем. В Польшу зимой может выехать еще до 2 млн человек, утверждает представитель гуманитарной организации.

В Киеве опасаются, что Россия нацелится на украинскую энергосистему, обострив проблему отопления, и может просто отключить Запорожскую атомную электростанцию. Москва также хочет продлить боль Запада из-за цен на энергоносители и имеет все основания усиливать давление.

Запад должен решить, они хотят победы Украины или просто, чтобы она держалась

Украина была бы побеждена без военной помощи Запада. Но до сих пор Запад не предоставил достаточно артиллерии или другого оружия, такого как истребители, которое позволило бы Киеву отбросить захватчиков. Политики говорят о необходимости оттеснения России к довоенным границам, но не предоставляют для этого достаточного количества техники.

Нарастает гуманитарная проблема в северных регионах Украины. Не хватает денег на восстановление домов на север от Киева. Дома остаются разрушенными спустя 5 месяцев после ухода оккупантов. Людям приходится жить во временных постройках или гаражах.

Внутренне перемещенным лицам также приходится не сладко. Часто им приходится жить в школах или садиках Дефицит бюджета составляет 5 млрд долларов каждый месяц. Восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется в разы дороже.

Напомним, в The Washington Post пишут, что Украина выстояла полгода, но это еще даже не половина пути к победе против РФ.