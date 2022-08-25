Украина выстояла полгода, но это еще даже не половина пути к победе против РФ, — The WP

Киев имеет шанс победить Кремль в войне при условии консолидации Запада, увеличения поставок вооружения и падения режима Владимира Путина.

Украина выдержала полгода полномасштабных боевых действий вопреки прогнозам западных ведомств о том, что Россия может захватить соседнее государство за несколько дней. Однако, РФ продолжает удерживать около 20% украинских территорий, обстреливая мирные города из тяжелого вооружения. Об этом говорится в редакционной статье издания The Washington Post.

Авторы отмечают, что президенту РФ Владимиру Путину в ходе полномасштабного вторжения не удалось уничтожить украинскую демократию и установить в Киеве пророссийское правительство, а народ Украины проявил мужество, героически отбивая военную агрессию России в течение последних шести месяцев.

По данным The WP, успех Киева был бы невозможен без масштабной поддержки Запада и поставок современного вооружения. Однако, дальнейшее развитие событий в Украине остается неясным.

"Украина объявила о своем намерении начать контрнаступление с целью вернуть стратегически важный город Херсон. Она добилась прогресса в достижении этой цели в виде дерзких, успешных атак беспилотников и диверсий в российском тылу в Крыму. Это еще раз доказывает уже продемонстрированную полезность американского оборудования. Тем не менее, РФ по-прежнему удерживает 20% украинских территорий, а Украина, похоже, не располагает достаточным количеством войск, чтобы вытеснить захватчиков. Как бы ни была искалечена санкциями ее экономика, России удается поддерживать относительно нормальные экономические условия, отчасти благодаря тому, что она продолжает продавать зерно и энергоносители на миллиарды долларов ежемесячно. Однако, режим Путина еще может дать внутренние трещины или столкнуться с массовыми беспорядками из-за ужасных человеческих жертв войны", — отмечают авторы материала.

В статье The WP также озвучен прогноз, что Украина имеет больше шансов на успех в полномасштабной войне, нежели Россия, в том случае, если западные союзники скорректируют свои планы, преодолеют экономический кризис и усилят отправку современного вооружения на нужды Киева.

Ранее издание The Washington Post в своем материале детально рассказало об обороне Киева, которой занимался генерал-полковник ВСУ Александр Сырский. Топ-офицер для защиты от россиян создал два кольца и распорядился отвести боевую авиацию с привычных аэродромов, чтобы вооружение не было уничтожение ракетными ударами ВС РФ.

Также Фокус ко Дню Независимости подготовил рейтинг ТОП-10 иностранных политиков, которые всячески оказывают помощь Киеву в войне против России.