Україна вистояла пів року, але це ще не половина шляху до перемоги проти РФ, — The WP

Київ має шанс перемогти Кремль у війні за умови консолідації Заходу, збільшення постачання озброєння та падіння режиму Володимира Путіна.

Україна витримала пів року повномасштабних бойових дій усупереч прогнозам західних відомств про те, що Росія може захопити сусідню державу за кілька днів. Однак РФ продовжує утримувати близько 20% українських територій, обстрілюючи мирні міста з тяжкого озброєння. Про це йдеться у редакційній статті видання The Washington Post.

Автори зазначають, що президенту РФ Володимиру Путіну під час повномасштабного вторгнення не вдалося знищити українську демократію та встановити в Києві проросійський уряд, а народ України виявив мужність, героїчно відбиваючи військову агресію Росії протягом останніх шести місяців.

За даними The WP, успіх Києва був би неможливим без масштабної підтримки Заходу та постачання сучасного озброєння. Однак, подальший розвиток подій в Україні залишається незрозумілим.

"Україна оголосила про свій намір розпочати контрнаступ з метою повернути стратегічно важливе місто Херсон. Вона досягла прогресу в досягненні цієї мети у вигляді зухвалих, успішних атак безпілотників і диверсій у російському тилу в Криму. Це ще раз доводить уже продемонстровану корисність американського обладнання. А проте РФ, як і раніше, утримує 20% українських територій, а Україна, схоже, не має достатньої кількості військ, щоб витіснити загарбників. продовжує продавати зерно та енергоносії на мільярди доларів щомісяця. Однак, режим Путіна ще може дати внутрішні тріщини або зіткнутися з масовими заворушеннями через жахливі людські жертви війни", — зазначають автори матеріалу.

У статті The WP також озвучено прогноз, що Україна має більше шансів на успіх у повномасштабній війні, ніж Росія, якщо західні союзники скоригують свої плани, подолають економічну кризу і посилять відправку сучасного озброєння на потреби Києва.

Раніше видання The Washington Post у своєму матеріалі детально розповіло про оборону Києва, якою займався генерал-полковник ЗСУ Олександр Сирський. Топофіцер для захисту від росіян створив два кільця та розпорядився відвести бойову авіацію зі звичних аеродромів, щоб озброєння не було знищення ракетними ударами ЗС РФ.

Також Фокус до Дня Незалежності підготував рейтинг ТОП 10 іноземних політиків, які всіляко допомагають Києву у війні проти Росії.