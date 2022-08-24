Генерал-полковник ЗСУ для захисту Києва від росіян створив два кільця оборони, — The WP (фото)

Топофіцер Олександр Сирський також розпорядився вивести армійську авіацію з основних баз, запобігши їх знищенню ракетними ударами окупантів.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ обороною Києва займався командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, який до великої війни успішно виконував бойові завдання в зоні проведення ООС. Про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post, який журналісти присвятили 31-й річниці Незалежності України.

Автори статті називають генерал-полковника ЗСУ Олександра Сирського задумливим та досвідченим бойовим офіцером, який відповідає за планування навіть найнепередбачуваніших сценаріїв.

До повномасштабного вторгнення командувач Сухопутних військ успішно виконував поставлені завдання в зоні проведення ООС, а після оголошення війни йому доручили вести оборону Києва, який був ключовою ціллю ЗС РФ у перші дні.

"Щоб керівництво Росії розв'язало таку нахабну, широкомасштабну агресію, я, чесно кажучи, навіть уявити собі не міг. Мені здавалося, що якщо й почнуться активні бойові дії, то, найімовірніше, вони почнуться на сході, довкола чи в межах Донецької і Луганської областей. Але ми військові. Тому, незалежно від того, у що я вірив чи не вірив, як все це виглядало, я все одно виконував необхідні дії", — зізнається Сирський, спілкуючись із журналістами.

Враховуючи концентрацію військ ЗС РФ навколо кордону з Україною, генерал-полковник ЗСУ припустив, що окупаційна армія може просуватися у бік Києва 2-3 основними магістралями. Стратегія Кремля передбачала, що обороняти столицю будуть непідготовлені підрозділи, які мали дезорієнтувати через можливий від'їзд президента Володимира Зеленського.

Для захисту Києва Олександр Сирський організував два кільця оборони — у передмісті столиці та на околицях самого міста. За задумом генерал-полковника, внутрішня лінія оборони повинна була знаходитися якнайдалі від зовнішньої, щоб у російської армії не було можливості обстрілювати центр столиці з артилерії.

[ + – ] Обороною Києва після вторгнення ЗС РФ займався генерал ЗСУ Олександр Сирський

"Сирський розділив місто та навколишній район на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чітку субординацію, якій підпорядковуватимуться всі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення приймали офіцери на місцях негайно, без необхідності консультуватися зі штабом. Приблизно за тиждень до вторгнення українські військові перемістили всі командні пункти на ймовірні напрями наступу ЗС РФ. Сирський також віддав наказ вивести засоби армійської авіації, зокрема вертольоти та літаки, з основних баз, розмістивши їх якомога далі від очевидних цілей для авіаудару" — йдеться у матеріалі The WP.

У розпорядженні ЗСУ у боях за Київ була лише 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, проте її танкової могутності не вистачало для повноцінної оборони столиці. У зв'язку із цим, як зазначають журналісти, Олександр Сирський наказав усім військовим навчальним центрам створити спеціальні імпровізовані батальйони. Також генерал-полковник ЗСУ розпорядився доставити до Києва артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання.

Підмога для оборони столиці прибула з території військового полігону у Бориспільському районі — йдеться про радянські самохідні гармати 2С7 "Піон", які Україна повернула на озброєння напередодні вторгнення.

"Сирський наказав своїм артилеристам зайняти оборону за межами міста — на північному сході та північному заході — у районах, де підрозділи ЗСУ мали зіткнутися з наступом ЗС РФ", — йдеться у статті видання.

Зазначимо, що журналісти The Washington Post для створення матеріалу поспілкувалися з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який розповів про телефонні розмови з головою МО Білорусі Віктором Хреніним. За словами керівника Міноборони, його білоруська колега через два дні після вторгнення закликала українців капітулювати в обмін на припинення бойових дій.

Також повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського готувалася до повномасштабного вторгнення ЗС РФ з 2019 року. Як раніше стверджує секретар РНБО Олексій Данілов, влада спеціально не повідомляла громадянам про загрозу, щоб не допустити дестабілізацію ситуації всередині країни.