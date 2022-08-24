Генерал-полковник ВСУ для защиты Киева от россиян создал два кольца обороны, — WP (фото)

Топ-офицер Александр Сырский также распорядился вывести армейскую авиацию с основных баз, предотвратив их уничтожение ракетными ударами оккупантов.

После полномасштабного вторжения ВС РФ обороной Киева занимался командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который до большой войны успешно выполнял боевые задачи в зоне проведения ООС. Об этом говорится в материале издания The Washington Post, который журналисты посвятили 31-й годовщине Независимости Украины.

Авторы статьи называют генерал-полковника ВСУ Александра Сырского задумчивым и опытным боевым офицером, который отвечает за планирование даже самых непредвиденных сценариев.

До полномасштабного вторжения командующий Сухопутными войсками успешно выполнял поставленные задачи в зоне проведения ООС, а после объявления войны ему поручили вести оборону Киева, который был ключевой целью ВС РФ в первые дни.

"Чтобы руководство России развязало такую ​​наглую, широкомасштабную агрессию, я, честно говоря, даже представить себе не мог. Мне казалось, что если и начнутся активные боевые действия, то, скорее всего, они начнутся на востоке, вокруг или в границах Донецкой и Луганской областей. Но мы — военные. Поэтому, независимо от того, во что я верил или не верил, как все это выглядело, я все равно выполнял требуемые действия", — признается Сырский в общении с журналистами.

Учитывая концентрацию войск ВС РФ вокруг границы с Украиной, генерал-полковник ВСУ предположил, что оккупационная армия может продвигаться в сторону Киева по 2-3 основным магистралям. Стратегия Кремля подразумевала, что оборонять столицу будут неподготовленные подразделения, которые должны были быть дезориентированы из-за возможного отъезда президента Владимира Зеленского.

Для защиты Киева Александр Сырский организовал два кольца обороны — в пригородах столицы и на окраинах самого города. По задумке генерал-полковника, внутренняя линия обороны должна была находиться как можно дальше от внешней, чтобы у российской армии не было возможности обстреливать центр столицы из артиллерии.

[ + – ] Обороной Киева после вторжения ВС РФ занимался генерал ВСУ Александр Сырский

"Сырский разделил город и окружающий район на сектора и назначил руководить каждым районом генералов из военно-учебных центров, создав четкую субординацию, которой будут подчиняться все украинские воинские части и службы безопасности. Тактические решения принимались офицерами на местах немедленно, без необходимости консультироваться со штабом. Примерно за неделю до вторжения украинские военные переместили все командные пункты на вероятные направления наступления ВС РФ. Сырский также отдал приказ вывести средства армейской авиации, в том числе вертолеты и самолеты, с основных баз, разместив их подальше от очевидных целей для авиаударов", — говорится в материале The WP.

В распоряжении ВСУ в боях за Киев была только 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, однако ее танковой мощи не хватало для полноценной обороны столицы. В связи с этим, как отмечают журналисты, Александр Сырский приказал всем военным учебным центрам создать специальные импровизированные батальоны. Также генерал-полковник ВСУ распорядился доставить в Киев артиллерийские системы, обычно используемые для обучения.

Подмога для обороны столицы прибыла с территории военного полигона в Бориспольском районе — речь идет о советских самоходных пушках 2С7 "Пион", которые Украина вернула на вооружение накануне вторжения.

"Сырский приказал своим артиллеристам занять оборону за пределами города — на северо-востоке и северо-западе — в районах, где подразделения ВСУ должны были столкнуться с наступлением ВС РФ", — говорится в статье издания.

Стоит отметить, что журналисты The Washington Post для создания материала пообщались с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который рассказал о телефонных разговорах с главой МО Беларуси Виктором Хрениным. По словам руководителя Минобороны, его белорусский колега через два дня после вторжения призывал украинцев капитулировать в обмен на прекращение боевых действий.

Также сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского готовилась к полномасштабному вторжению ВС РФ с 2019 года. Как ранее утверждает секретарь СНБО Алексей Данилов, власти специально не сообщали гражданам об угрозе, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации внутри страны.