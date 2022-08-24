Команда Зеленского готовилась к полномасштабной войне с 2019 года, — Данилов

Власти, по словам секретаря СНБО, специально не рассказывали гражданам об угрозе, чтобы не спровоцировать дестабилизацию ситуации внутри страны.

Команда президента Украины Владимира Зеленского с 2019 года готовилась к полномасштабному вторжению ВС РФ. Об этом в интервью польскому изданию Wyborcza заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, для официального Киева было неожиданностью то, что Россия начнет атаковать Украину с нескольких направлений, включая территорию Беларуси.

Кремль, как утверждает Данилов, рассчитывал, что президент Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения уедет из страны, однако глава государства принял решение остаться.

"Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения о том, что мы ею не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне — сегодня русские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе. Благодаря тому, что мы сдерживали этот натиск, благодаря тому, что мы уничтожали их здесь десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью", — продолжил секретарь СНБО в интервью журналистам.

Данилов считает правильной тактику властей не сообщать простым гражданам о подготовке полномасштабного вторжения со стороны РФ, поскольку это бы привело к дестабилизации ситуации внутри страны. По словам секретаря СНБО, военная агрессия России началась не с аннексии Крыма, а с войны в Грузии в 2008 году, когда Владимир Путин "сбросил все свои маски и показал, что военным путем изменит границы страны".

В ходе общения с польскими журналистами Алексей Данилов также рассказал о выгорании российских войск, задействованных во вторжении. Однако, как считает секретарь СНБО, Кремль не остановится и будет продолжать войну, поскольку президент РФ Владимир Путин поставил все на кон.

Во время интервью Алексей Данилов также сообщил, что Украина рассматривает Крымский мост в качестве одной из военных целей. По его словам, ВСУ не будут уничтожать этот стратегический объект при условии, если россияне используют его для вывода своих войск из Крыма.