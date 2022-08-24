Путин не остановится: Данилов о "выгорании" российских войск

По словам секретаря СНБО, президент РФ будет пытаться довести войну в Украине до "логического конца" так как на кону стоит все.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью польской газеты Wyborcza заявил о том, что Путин поставил на кон все. Поэтому ВС РФ не остановятся.

Как пояснил Алексей Данилов, президент РФ будет пытаться довести войну в Украину до "логического конца". На кон Владимир Путин поставил все, поэтому думать, что они остановятся — самообман. На данный момент российские войска "выгорают", поэтому России нужна пауза.

"Мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", — заявил Данилов.

Россия использует национальные меньшинства в войне против Украины, поэтому быстро уничтожить российскую армию не получится — это колониальная страна. При этом если РФ победит, то бумеранг полетит по всему миру. Потому что все, кто захочет силой захватить страну, получат такую возможность. В мире начнется хаос, ситуация выйдет из-под контроля.

Также Данилов отметил, что президент РФ торопится с войной так как через пару лет в Украине появится новое поколение, которое не знакомое с СССР и пережитками коммунизма. Они будут строить нашу страну.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что они сознательно замедлили ход вторжения в Украину, чтобы "избежать роста количества жертв среди мирного населения".

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что худший сценарий войны с Россией позади. Ситуация на фронтах стабилизируется.