Путін не зупиниться: Данілов про "вигорання" російських військ

За словами секретаря РНБО, президент РФ намагатиметься довести війну в Україні до "логічного кінця", оскільки на кону стоїть усе.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю польської газети Wyborcza заявив, що Путін поставив на кін все. Тому ЗС РФ не зупиняться.

Як пояснив Олексій Данілов, президент РФ намагатиметься довести війну в Україну до "логічного кінця". На кін Володимир Путін поставив усе, тому думати, що вони зупиняться — самообман. Наразі російські війська "вигорають", тому Росії потрібна пауза.

"Ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній військово-промисловий комплекс, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", — заявив Данілов.

Росія використовує національні меншини у війні проти України, тож швидко знищити російську армію не вийде — це колоніальна країна. При цьому, якщо РФ переможе, то бумеранг полетить по всьому світу. Тому що всі, хто захоче силою захопити країну, матимуть таку можливість. У світі розпочнеться хаос, ситуація вийде з-під контролю.

Також Данілов зазначив, що президент РФ поспішає з війною, оскільки через кілька років в Україні з'явиться нове покоління, яке не знайоме з СРСР і пережитками комунізму. Вони будуватимуть нашу країну.

Нагадаємо, в Міноборони РФ заявили, що вони свідомо уповільнили перебіг вторгнення в Україну, щоб "уникнути зростання кількості жертв серед мирного населення".

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що найгірший сценарій війни з Росією позаду. Ситуація на фронтах стабілізується.