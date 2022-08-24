"Свідоме рішення": у Міноборони РФ виправдали уповільнення перебігу вторгнення в Україну

За словами міністра оборони Сергія Шойгу, США затягують війну, поставляючи зброю Україні, також це кратно збільшує кількість жертв мирного населення.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія має намір сповільнити просування в Україні, щоб зменшити кількість жертв серед мирного населення. Про це повідомляє "РИА Новости".

Шойгу пояснив вторгнення РФ в Україну необхідністю захисту мешканців Донбасу, оскільки була "реальна загроза" з боку Києва. Надалі загроза перейшла б на Росію. Вкотре глава оборонного відомства заявив, що "спецоперація" йде за планом, а всі її цілі виконають.

"Уповільнення темпів наступу під час "спецоперації" — свідоме рішення, зумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільних", — заявив Шойгу.

Також він додав, що постачання зброї Україні затягує вторгнення, а також кратно збільшує кількість жертв серед населення. Ціль Штатів — досягти виснаження РФ для "усунення конкуренції".

Зазначимо, у РФ постійно змінюються цілі так званої спецоперації. Спершу йшлося про "захист населення Донбасу", потім про "звільнення" інших регіонів. Також протягом 6 місяців війни РФ неодноразово стріляла по цивільних об'єктах. За даними СБУ, лише один із 20 ракетних ударів військ РФ припадає на військові об'єкти.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найгірший сценарій війни з РФ позаду. Фронт перебуває в етапі стабілізації.

Раніше Шойгу назвав нові причини вторгнення в Україну — "київський режим" 8 років скоїв "кричущі злочини проти жителів "Л/ДНР".