Лише один із 20 ракетних ударів військ РФ припадає на військовий об'єкт, — СБУ

Збройні сили РФ у переважній більшості випадків завдають ударів по цивільній інфраструктурі — школах, лікарнях та житлових будинках.

Більшість ракетних ударів Збройних сил РФ в Україні припадають на цивільні об'єкти, тоді як у військові потрапляє лише одна з 20 випущених окупантами ракет. Про це у неділю, 21 серпня, повідомив пресцентр Служби безпеки України у своєму телеграм-каналі.

"Лише кожен 20-й ракетний удар Росії було завдано по військовому об'єкту, решта 19 – потрапляли до житлових будинків, шкіл, лікарень, університетів…" — йдеться в повідомленні.

Тим часом сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські війська під час повномасштабної війни проти України вже тричі застосували гіперзвукову ракету "Кинжал". За словами глави оборонного відомства Росії, зброя "показала блискучі характеристики" і удари їм завдаються "з особливо важливих цілей".

До цього Міністерство оборони РФ неодноразово офіційно заявляло, що російські Збройні сили не завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, сьогодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що РФ може збільшити кількість обстрілів України напередодні та у День Незалежності 23-24 серпня. Під ризиком атаки, за його словами, зокрема, перебуває Київ. Представник української влади закликав громадян використовувати укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

Тим часом нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованого півострова Крим не наближатися до об'єктів армії РФ, оскільки українські Збройні сили продовжуватимуть завдавати ударів по військових цілях.