Только один из 20 ракетных ударов войск РФ приходится на военный объект, — СБУ

Вооруженные силы РФ в подавляющем большинстве случаев наносят удары по гражданской инфраструктуре — школам, больницам и жилым домам.

Большинство ракетных ударов Вооруженных сил РФ в Украине приходится на гражданские объекты, в то время как в военные попадает лишь одна из 20 выпущенных оккупантами ракет. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в своем телеграм-канале.

"Только каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты…" — говорится в сообщении.

Тем временем сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в ходе полномасштабной войны против Украины уже трижды применили гиперзвуковую ракету "Кинжал". По словам главы оборонного ведомства России, оружие "показало блестящие характеристики" и удары им наносятся "по особо важным целям".

До этого Министерство обороны РФ неоднократно официально заявляло, что российские Вооруженные силы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Напомним, сегодня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что РФ может увеличить количество обстрелов Украины накануне и в День Независимости 23-24 августа. Под риском атаки, по его словам, в частности, находится Киев. Представитель украинских властей призвал граждан использовать укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Тем временем недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей временно оккупированного полуострова Крым не приближаться к объектам армии РФ, так как украинские Вооруженные силы будут продолжать наносить удары по военным целям.