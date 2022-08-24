"Сознательное решение": в Минобороны РФ оправдали замедление хода вторжения в Украину

По словам министра обороны Сергея Шойгу, США затягивают войну поставляя оружие Украине, также это кратно увеличивает количество жертв мирного населения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерено замедлила продвижение в Украине, чтобы уменьшить количество жертв среди мирного населения. Об этом сообщает "РИА Новости".

Шойгу объяснил вторжение РФ в Украину необходимостью защиты жителей Донбасса так как была "реальная угроза" со стороны Киева. В дальнейшем угроза бы перешла на Россию. В очередной раз глава оборонного ведомства заявил, что "спецоперация" идет по плану, а все ее цели будут выполнены.

"Замедление темпов наступления в ходе "спецоперации" — сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских", — заявил Шойгу.

Также он добавил, что поставки оружия Украине затягивают вторжение, а также кратно увеличивают количество жертв среди населения. Цель Штатов — достичь истощения РФ для "устранения конкуренции".

Отметим, в РФ постоянно меняются цели так называемой спецоперации. Сперва речь шла о "защите населения Донбасса", затем об "освобождении" других регионов. Также в ходе 6 месяцев войны РФ неоднократно вела стрельбу по гражданским объектам. По данным СБУ, только один из 20 ракетных ударов войск РФ приходится на военные объекты.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что худший сценарий войны с РФ позади. Фронт находится на этапе стабилизации.

Ранее Шойгу назвал новые причины вторжения в Украину — "киевский режим" 8 лет совершал "кричущие преступления против жителей "Л/ДНР".