Команда Зеленського готувалася до повномасштабної війни з 2019 року, — Данілов

Влада, за словами секретаря РНБО, спеціально не розповідала громадянам про загрозу, щоб не спровокувати дестабілізацію ситуації всередині країни.

Команда президента України Володимира Зеленського з 2019 року готувалася до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це в інтерв'ю польському виданню Wyborcza заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, для офіційного Києва було несподіванкою те, що Росія почне атакувати Україну з кількох напрямків, включаючи територію Білорусі.

Кремль, як стверджує Данілов, розраховував, що президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення виїде з країни, проте глава держави вирішив залишитися.

"Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни — сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі. Завдяки тому, що ми стримували цей натиск завдяки тому, що ми знищували їх тут десятками чи сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям», — продовжив секретар РНБО в інтерв'ю журналістам.

Данілов вважає правильною тактику влади не повідомляти простих громадян про підготовку повномасштабного вторгнення з боку РФ, оскільки це призвело б до дестабілізації ситуації всередині країни. За словами секретаря РНБО, військова агресія Росії почалася не з анексії Криму, а з війни в Грузії у 2008 році, коли Володимир Путін "скинув усі свої маски та показав, що військовим шляхом змінить кордони країни".

Під час спілкування з польськими журналістами Олексій Данілов також розповів про вигоряння російських військ, задіяних у вторгненні. Однак, як вважає секретар РНБО, Кремль не зупиниться і продовжуватиме війну, оскільки президент РФ Володимир Путін поставив усе.

Під час інтерв'ю Олексій Данілов також повідомив, що Україна розглядає Кримський міст як одну з військових цілей. За його словами, ЗСУ не знищуватимуть цей стратегічний об'єкт за умови, якщо росіяни використовують його для виведення своїх військ із Криму.