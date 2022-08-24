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Політика Російсько-українська війна

Команда Зеленського готувалася до повномасштабної війни з 2019 року, — Данілов

Олексій Данілов РНБО вторгнення війна агресія Україна Росія
Фото: pravda.com.ua | Данілов розповів, що команда Зеленського готувалася до вторгнення РФ із 2019 року

Влада, за словами секретаря РНБО, спеціально не розповідала громадянам про загрозу, щоб не спровокувати дестабілізацію ситуації всередині країни.

Команда президента України Володимира Зеленського з 2019 року готувалася до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це в інтерв'ю польському виданню Wyborcza заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, для офіційного Києва було несподіванкою те, що Росія почне атакувати Україну з кількох напрямків, включаючи територію Білорусі.

Кремль, як стверджує Данілов, розраховував, що президент Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення виїде з країни, проте глава держави вирішив залишитися.

"Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни — сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі. Завдяки тому, що ми стримували цей натиск завдяки тому, що ми знищували їх тут десятками чи сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям», — продовжив секретар РНБО в інтерв'ю журналістам.

Данілов вважає правильною тактику влади не повідомляти простих громадян про підготовку повномасштабного вторгнення з боку РФ, оскільки це призвело б до дестабілізації ситуації всередині країни. За словами секретаря РНБО, військова агресія Росії почалася не з анексії Криму, а з війни в Грузії у 2008 році, коли Володимир Путін "скинув усі свої маски та показав, що військовим шляхом змінить кордони країни".

Під час спілкування з польськими журналістами Олексій Данілов також розповів про вигоряння російських військ, задіяних у вторгненні. Однак, як вважає секретар РНБО, Кремль не зупиниться і продовжуватиме війну, оскільки президент РФ Володимир Путін поставив усе.

Під час інтерв'ю Олексій Данілов також повідомив, що Україна розглядає Кримський міст як одну з військових цілей. За його словами, ЗСУ не знищуватимуть цей стратегічний об'єкт за умови, якщо росіяни використовують його для виведення своїх військ із Криму.