За однієї умови: в РНБО розповіли, як Путін може зберегти Кримський міст

За словами Олексія Данілова, росіяни можуть використати цей об'єкт для виведення своїх військ із території півострова.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Gazeta Wyborcza вкотре підтвердив, що Україна розглядає Кримський міст як одну з військових цілей.

"Я вже говорив про це в березні. Це військовий об'єкт, через який перекидаються підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного, — сказав Данілов. — Але Путін має шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму цим мостом. Їм просто потрібно забратися звідти, інакше ми їх виженемо. У нас немає іншого виходу".

[ + – ] Голова РНБО Олексій Данілов Фото: Украинская правда

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Кримський міст можна знищити лише тактичною ядерною зброєю, яку ЗСУ не мають. Він навів як приклад удари по Антонівському мосту в Херсонській області, які показують, що мости руйнувати досить складно. Тому, за словами Арестовича, все, що може зробити Україна — завдати символічного удару, щоб "шуганути".

Тим часом раніше Олексій Данілов стверджував, що знищення мосту через Керченську протоку — посильне завдання. Головна умова — якнайшвидше отримати від партнерів сучасне озброєння.

Як повідомлялося, у Керчі 18 серпня пролунали вибухи. Кримські пропагандисти заявили, що в місті нібито спрацювала система протиповітряної оборони та запевнили, що загрози для мосту немає. Колишній т. зв. "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що метою атаки ЗСУ було виявлення російської ППО в Криму.