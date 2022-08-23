При одном условии: в СНБО рассказали, как Путин может сохранить Крымский мост

По словам Алексея Данилова, россияне могут использовать этот объект для вывода своих войск с территории полуострова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Gazeta Wyborcza в очередной раз подтвердил, что Украина рассматривает Крымский мост в качестве одной из военных целей.

"Я уже говорил об этом в марте. Это военный объект, через который перебрасываются подкрепления для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного, — сказал Данилов. — Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту. Им просто нужно убраться оттуда, иначе мы их выгоним. У нас нет другого выхода".

[ + – ] Глава СНБО Алексей Данилов Фото: Украинская правда

Напомним, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост можно уничтожить лишь тактическим ядерным оружием, которым ВСУ не располагают. Он привел в пример удары по Антоновскому мосту в Херсонской области, которые показывают, что мосты разрушать довольно сложно. Поэтому, по словам Арестовича, все, что может сделать Украина — нанести символический удар, чтобы "шугануть".

Между тем, ранее Алексей Данилов утверждал, что уничтожение моста через Керченский пролив — посильная задача. Главное условие — как можно быстрее получить от партнеров современное вооружение.

Как сообщалось, в Керчи 18 августа прозвучали взрывы. Крымские пропагандисты заявили, что в городе якобы сработала система противовоздушной обороны и заверили, что угрозы для моста нет. Бывший т.н. "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что целью атаки ВСУ было выявление российской ПВО в Крыму.