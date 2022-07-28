"Все будет сделано": Данилов рассказал, когда Украина ударит по Крымскому мосту (видео)

Точная дата, когда Керченский мост прекратит сове существование, зависит от поставок необходимого вооружение партнерами Украины.

Украинские военные могут ударить по Керченскому мосту, если получат соответствующую военную задачу. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире NTA.

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"В случае необходимости это решение (ликвидировать Крымский мост, — ред.) примут военные", — сказал Данилов.

По его словам все, что касается Крымского моста или другой инфраструктуры находится под пристальным контролем.

"Как только будет необходимость, возможность и задача — все будет сделано и не только по этому объекту", — прокомментировал ситуацию Данилов.

Он также добавил, что уничтожение Керченского моста будет зависеть от того, как быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

Добавим, что мост через Керченский пролив РФ построила в 2018 году. Он соединил оккупированный полуостров Крым с Краснодарским краем. С 2019 года по нему открыли железнодорожные перевозки. Ныне через него перебрасывают российскую технику и обеспечивают подкрепление армии оккупанта.

Напомним, ранее экс-главком НАТО призвал ВСУ ударить по Крымскому мосту. Генерал Филипп Бридлав считает, что после нападения РФ со всех сторон и убийства тысяч людей, для украинской армии мост является законной целью.

Кроме того, Фокус писал о том, какие цели ВСУ может поразить в Крыму. На Крымском полуострове расположены те стратегические цели россиян, поражение которых способно уменьшить количество ракетных ударов по Украине.