"Все буде зроблено": Данілов розповів, коли Україна вдарить по Кримському мосту (відео)

Точна дата, коли Керченський міст припинить своє існування, залежить від постачання необхідного озброєння партнерами України.

Українські військові можуть ударити по Керченському мосту, якщо отримають відповідне військове завдання. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі NTA.

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"У разі потреби це рішення (ліквідувати Кримський міст, — ред.) приймуть військові", — сказав Даніилов.

За його словами, все, що стосується Кримського мосту або іншої інфраструктури, перебуває під пильним контролем.

"Щойно буде необхідність, можливість і завдання — все буде зроблено і не тільки по цьому об'єкту", — прокоментував ситуацію Данілов.

Він також додав, що знищення Керченського мосту залежатиме від того, як швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.

Додамо, що міст через Керченську протоку РФ збудувала у 2018 році. Він поєднав окупований півострів Крим із Краснодарським краєм. З 2019 року по ньому відкрили залізничні перевезення. Нині через нього перекидають російську техніку та забезпечують підкріплення армії окупанта.

Нагадаємо, раніше ексглавком НАТО закликав ЗСУ вдарити по Кримському мосту. Генерал Філіп Брідлав вважає, що після нападу РФ з усіх боків та вбивства тисяч людей, для української армії міст є законною ціллю.

Крім того, Фокус писав про те, які цілі ЗСУ може уразити у Криму. На Кримському півострові розташовані ті стратегічні цілі росіян, ураження яких може зменшити кількість ракетних ударів по Україні.