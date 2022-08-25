Зима, постачання зброї та загроза анексії. Що чекає далі на Україну у війні з РФ

На Заході говорять про підтримку України, але не передали достатньо сил для звільнення захоплених територій. Настає зима, через яку Польща може прийняти ще 2 млн біженців із нашої країни.

Російсько-українська війна, найімовірніше, триватиме в Україні ще щонайменше один рік. Вона все далі заходить у глухий кут. Про це повідомляє The Guardian.

Відоме британське видання називає 5 пророцтв про хід війни в Україні:

Війна триватиме ще рік. Україні недостатньо сил для класичного контрнаступу. Росія зосередиться на анексії захоплених територій. Зима — Кремль робить ставку на газовий вентиль. Захід має вирішити, вони хочуть перемоги України чи просто, щоб вона трималася.

Війна триватиме ще щонайменше один рік

Першим варіантом називають продовження війни, як мінімум, ще один рік. Наразі бойові дії зайшли в глухий кут, інтенсивність боїв знижується. За 6 місяців війни ні Україна, ні РФ не готові скорочувати бойові дії, незважаючи на втрати. Україна хоче повернутися захоплені території, а РФ хоче далі їх завойовувати і шкодити опосередковано Заходу.

[ + – ] За 6 місяців війни ні Україна, ні РФ не готові скорочувати бойові дії, незважаючи на втрати Фото: Мiноборони РФ

Після різанини в Бучі, Ірпені й інших містах між Києвом і Москвою не ведуться переговори. Просування військ РФ після захоплення Лисичанська мінімальне. Обидві сторони виборюють імпульс, але дедалі більше виснажуються.

Україна не має коштів для ефективної класичної звичайної контратаки

Україна хотіла б повернути собі Херсон, але, як заявив анонімний представник із ОП, для цього недостатньо сил. Партизанські рейди можуть стати оптимістичним способом прискорення краху Росії. Тому Київ змінює тактику та завдає ударів по цілях ЗС РФ, а Сили спецоперацій здійснюють зухвалі рейди в глибокому тилу захоплених територій.

[ + – ] Мета України — створити хаос усередині російських сил

Радник ОП Михайло Підляг заявив, що мета України — створити хаос усередині російських сил. Однак, як вважають у виданні, це не призведе до того, що РФ добровільно здасть Херсон.

Росія зосередиться на анексії захоплених територій

Росія не має нового плану наступу, окрім як масовано залучати артилерію, руйнувати міста й прокладати собі шлях уперед. Вони це роблять частково тому, що це ефективно, а також щоб звести до мінімуму втрати. Автор наводить "деякі західні оцінки" про 15 тисяч загиблих солдатів РФ. Застосування масованої артилерії фіксувалося навколо Бахмута, поки ЗС РФ не довелося перекинути війська на Херсон.

[ + – ] Росія не має нового плану наступу, окрім як масовано залучати артилерію

Кремль, можливо, не досяг того, на що сподівався на початку війни, але зараз Росія володіє великими ділянками української території на сході та півдні. Йде активна підготовка до проведення референдумів про анексію. Ймовірно, з наближенням прохолоднішої погоди РФ зосередиться на зміцненні того, що має.

Зима — Кремль робить ставку на газовий вентиль

Настання холодів призведе до нової хвилі біженців із України. Водночас зима створить можливості для тих, хто краще до неї підготується. У стратегічному мисленні зима може бути полем можливостей для РФ і України.

[ + – ] Росія націлиться на українську енергосистему Фото: Flickr

Україна вже зараз проводить евакуацію з Донецької області через стурбованість гуманітарними проблемами. У Польщі взимку може виїхати ще до 2 млн осіб, стверджує представник гуманітарної організації.

У Києві побоюються, що Росія націлиться на українську енергосистему, загостривши проблему опалення й може просто вимкнути Запорізьку атомну електростанцію. Москва також хоче продовжити біль Заходу через ціни на енергоносії та має всі підстави посилювати тиск.

Захід має вирішити, вони хочуть перемоги України чи просто, щоб вона трималася

Україна була б переможена без військової допомоги Заходу. Але досі Захід не надав достатньо артилерії чи іншої зброї, такої як винищувачі, яка б дозволила Києву відкинути загарбників. Політики говорять про необхідність відтіснення Росії до довоєнних кордонів, але не надають для цього достатньої кількості техніки.

Наростає гуманітарна проблема в північних регіонах України. Бракує грошей на відновлення будинків на північ від Києва. Будинки залишаються зруйнованими через 5 місяців після відходу окупантів. Людям доводиться жити в тимчасових будівлях чи гаражах.

Внутрішньо переміщеним особам також не солодко. Часто їм доводиться жити в школах чи садках. Дефіцит бюджету становить 5 млрд доларів щомісяця. Відновлення зруйнованої інфраструктури коштуватиме в рази дорожче.

Нагадаємо, у The Washington Post пишуть, що Україна вистояла пів року, але це ще навіть не половина шляху до перемоги проти РФ.